Từ ngày 22/11 đến 2/12, 3 con giáp này chuẩn bị đón SONG HỶ, tiền đổ về như nước, tình duyên đẹp rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn chuẩn bị đón song hỷ từ ngày 22/11 đến 2/12, không chỉ tiền đổ về như nước mà đường tình duyên cũng đẹp như trong phim.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có số hưởng đi đến đâu đều có lộc lớn đến đó. Từ ngày 22/11 đến 2/12, tuổi Mùi sẽ là con giáp may mắn đón nhận song hỷ. Hỷ thứ nhất về đường công danh, sự nghiệp. Những công sức của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Cấp trên, đồng nghiệp bắt đầu có cách nhìn khác về bạn. Hỷ thứ hai, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân thoát ế vì có người mai mối. Người có gia đình, người yêu nhận lộc lớn trời ban.

Từ ngày 22/11 đến 2/12, 3 con giáp này chuẩn bị đón SONG HỶ, tiền đổ về như nước, tình duyên đẹp rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, từ ngày 22/11 đến 2/12, Mão kiếm được nhiều tiền. Bạn không còn vướng phải nợ nần chồng chất, khốn đốn như trước đây. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp cũng không còn ác cảm với bạn.

Tuy nhiên thời điểm này bạn khá nổi tiếng nên có nhiều người muốn tiếp cận, lợi dụng. Hãy cẩn trọng trong những mối quan hệ mới, đừng để bản thân mình bị lừa gạt mất tình, mất tiền. Trong chuyện tình cảm, Mão có nhiều cột mốc đáng nhớ. 

Từ ngày 22/11 đến 2/12, 3 con giáp này chuẩn bị đón SONG HỶ, tiền đổ về như nước, tình duyên đẹp rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp nhanh nhẹn biết nắm bắt tình hình khá tốt. Bạn đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến, trọng dụng. Dự đoán từ ngày 22/11 đến 2/12, công việc của Tý ngày một tiến xa hơn mong đợi.

Tiền bạc đổ về liên tục khiến bạn hoa mắt chóng mặt vì không biết tiêu xài sao cho hết. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được ý trung nhân, có chuyện tình đẹp như trong phim. Mối quan hệ của bạn ngày một đẹp đẽ, rực rỡ vì cả hai hiểu nhau và sẵn sàng giúp đỡ trong công việc.

Từ ngày 22/11 đến 2/12, 3 con giáp này chuẩn bị đón SONG HỶ, tiền đổ về như nước, tình duyên đẹp rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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