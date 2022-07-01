Tử vi 12 con giáp an bài, trong giai đoạn từ ngày 2/7 đến 11/7, 3 con giáp này sẽ đánh đâu thắng đó, ăn nên làm ra, tài chính vượng phát, lộc lá xum xuê, tiền của đề huề.
- Tháng 7 VẬN TRÌNH HOAN HỶ, 3 con giáp này hưởng lộc trời ban, vạn sự như ý, công danh đủ đầy, thăng tiến vượt bậc
- Tử vi 3 ngày cuối tuần (1/7 - 3/7), HẦU BAO RỦNG RỈNH, 3 con giáp này 'xuôi chèo mát mái', vạn sự thông thuận, ăn nên làm ra
Tuổi Mão
Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người cho rằng tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì. Song, thực tế nhờ có tầm nhìn xa, khôn ngoan và nhạy bén, người tuổi Mão lại có khả năng kiếm tiền rất tốt.
Từ ngày 2/7 đến 11/7, tuổi Mão chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Mão đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào thì con giáp may mắn này đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.
Tuổi Dậu
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất.
Từ ngày 2/7 đến 11/7, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong thời gian này, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.
Tuổi Tý
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, có trí nhớ tốt. Khi gặp khó khăn, con giáp này hiếm khi tỏ ra mất bình tĩnh.
Từ ngày 2/7 đến 11/7, sự nghiệp của con giáp tuổi Tý từng bước đi lên. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, kinh doanh cũng một vốn bốn lời, tích lũy được nhiều của cải. Con giáp này có quý nhân chiếu cố, tiền ào ào chảy vào túi. Cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa, viên mãn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.