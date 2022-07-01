Tuổi Mão

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người cho rằng tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì. Song, thực tế nhờ có tầm nhìn xa, khôn ngoan và nhạy bén, người tuổi Mão lại có khả năng kiếm tiền rất tốt.

Từ ngày 2/7 đến 11/7, tuổi Mão chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Mão đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào thì con giáp may mắn này đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.