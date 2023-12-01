Từ ngày 2/12 đến 12/12: Trời cao ban lộc siêu to, 3 con giáp may mắn tiền tiêu không hết, dư dả tích lũy, sung túc an nhàn

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 08:13

Dự đoán từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ vượt nhiều khó khăn, ngày càng thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, hào hiệp và dũng cảm. Mặc dù bên ngoài, họ khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Con giáp này có khả năng phán đoán và có nhãn quan tinh tế, có năng lực học tập và làm việc cao. 

Từ ngày 2/12 đến 12/12, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài lộc vượng phát. Vận khí của con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh, chắc chắn sẽ sinh lời to.

Từ ngày 2/12 đến 12/12: Trời cao ban lộc siêu to, 3 con giáp may mắn tiền tiêu không hết, dư dả tích lũy, sung túc an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão rất có ý thức ở nơi làm việc và không ngừng theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp. Người tuổi này luôn duy trì tinh thần trách nhiệm cao ở bất cứ hoàn cảnh nào. Họ tin rằng không có việc gì mà họ không thể làm được.

Từ ngày 2/12 đến 12/12, con giáp tuổi Mão có tài vận thăng hoa. Sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được hợp đồng. Trong khi người đầu tư tài chính cũng sẽ kiếm lời từ những khoản đầu tư của mình. Người tuổi này chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên, đối tác tin tưởng, tạo nhiều điều kiện trong công việc.

Từ ngày 2/12 đến 12/12: Trời cao ban lộc siêu to, 3 con giáp may mắn tiền tiêu không hết, dư dả tích lũy, sung túc an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người sinh năm Dần là người có tính cách tự lập, nhanh nhạy và cũng không kém phần kiên định. Khi đã quyết định làm việc gì thì họ sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Con giáp này cũng khó có thể chấp nhận những lời đề nghị và đề xuất của những người khác. 

Từ ngày 2/12 đến 12/12, con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ có tài lộc tăng cao, của cải tràn vào nhà. Họ được sao tốt chiếu mệnh nên dễ dàng vượt qua những khó khăn trong công việc. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh. Người tuổi Dần được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cho những công việc, nhiệm vụ sắp tới.

Từ ngày 2/12 đến 12/12: Trời cao ban lộc siêu to, 3 con giáp may mắn tiền tiêu không hết, dư dả tích lũy, sung túc an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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