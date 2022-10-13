Từ ngày 14/10 đến 24/10, 3 con giáp đến thời đổi vận, đứng lên từ bùn đen, tài lộc hồng phát, tiền của dư dả

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 07:24

Tử vi nói rằng, từ ngày 14/10 đến 24/10, 3 con giáp này sẽ vượt qua khó khăn và bước vào thời kỳ vượng phát, làm ăn thuận lợi, thu nhập được cải thiện.

Tuổi Thìn

Nhiều người tuổi Thìn được dự báo là có số giàu sang, trong tay nắm quyền lực. Con giáp này thông minh, có năng lực, biết tạo nên nghiệp lớn khiến mọi người nể phục. Tuổi Thìn có sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định nên nắm chắc thành công trong tay.

Với tài năng vốn có lại được sự trợ giúp của quý nhân, trong thời gian từ ngày 14/10 đến 24/10, con giáp tuổi Thìn sẽ có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày căng thăng hoa. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn thể hiện năng lực của mình. Con giáp này có thể dẫn đầu xu hướng, đưa ra những ý tưởng táo bạo và được cấp trên, đồng nghiệp hưởng ứng.

Từ ngày 14/10 đến 24/10, 3 con giáp đến thời đổi vận, đứng lên từ bùn đen, tài lộc hồng phát, tiền của dư dả - Ảnh 1
Với tài năng vốn có lại được sự trợ giúp của quý nhân, trong thời gian từ ngày 14/10 đến 24/10, con giáp tuổi Thìn sẽ có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày căng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nghị lực sống vững vàng, luôn cố gắng vươn lên để đạt những điều mà mình mong muốn. Dù cho khó khăn xuất hiện, con giáp này cũng không đầu hàng. Tử vi dự báo, từ ngày 14/10 đến 24/10, tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này có sẵn vốn liếng, kinh nghiệp lại thêm nhiều mối quan hệ xã hội tốt từ trước đó nên có thể phát triển thuận lợi, thu về một khoản kha khá.

Dù đang làm gì, đứng ở vị trí nào, các con giáp cũng không được quên việc trau dồi kiến thức cho bản thân, không ngừng nâng cao năng lực có như vậy mới có thể hoàn thành xuất sắc công việc, nắm phần thắng trong tay. Ngoài ra, hãy tranh thủ cơ hội học hỏi từ cấp trên, đồng nghiệp và những người có kinh nghiệm. Họ sẽ đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu giúp bản mệnh có thể giải quyết vấn đề khúc mắc và vươn xa hơn trong sự nghiệp.

Từ ngày 14/10 đến 24/10, 3 con giáp đến thời đổi vận, đứng lên từ bùn đen, tài lộc hồng phát, tiền của dư dả - Ảnh 2
Tử vi dự báo, từ ngày 14/10 đến 24/10, tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng, từ ngày 14/10 đến 24/10, cuộc sống của tuổi Hợi tương đối bình yên. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm vận may liên tục tìm đến tuổi Hợi. Các khó khăn dần lùi lại phía sau, đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng rực rỡ. Thu nhập của người tuổi Hợi được dự báo là tăng lên nhanh chóng. Bản mệnh cũng có thể đón nhận nhiều vận may bất ngờ trong cuộc sống, tài lộc cũng dồi dào, dự báo lương thưởng đều có dấu hiệu tăng lên.

Nhờ đó, tuổi Hợi có thể sống thoải mái với túi tiền rủng rỉnh. Những dự báo mà tử vi đưa ra đều mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Dù gặp phải tình huống gì, các con giáp đều cần bình tĩnh, xem xét kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Nên giữ vững tinh thần để đối mặt khó khăn, "thắng không kiêu, bại không nản". Những nỗ lực, cố gắng của bản thân sớm muộn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từ ngày 14/10 đến 24/10, 3 con giáp đến thời đổi vận, đứng lên từ bùn đen, tài lộc hồng phát, tiền của dư dả - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, từ ngày 14/10 đến 24/10, cuộc sống của tuổi Hợi tương đối bình yên - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10): 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn tài lộc, đạp ngay hố vàng

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10 - 12/10): 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn tài lộc, đạp ngay hố vàng

Vận trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc trong 3 ngày đầu tuần. Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 5 tử vi ngày 13/10/2022 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 22 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 22 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 22 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người