Từ ngày 13/9: 3 con giáp vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 17:05

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, nhanh chóng đổi đời chỉ trong gang tấc.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 13/9/2023, tuổi Hợi may mắn trên phương diện sự nghiệp. Đi làm nói có người nghe, buôn bán có uy tín nên con giáp này rất được người khác tín nhiệm. Người nào giữ chức lớn thì nên khiêm tốn một chút, càng nhẫn nại càng có lộc.

Tuy vậy tài vận ở mức ổn định. Những gì con giáp này có được hoàn toàn xứng đáng cho công sức và nỗ lực đã bỏ ra, vì vậy hãy quý trọng và đừng lãng phí những đồng tiền mình đang có trong tay.

Tình cảm lại có phần đi xuống. Bản mệnh sẽ có cảm giác hụt hẫng và thất vọng vì một số người trước đây được bản mệnh giúp đỡ nhiệt tình thì nay lại trở mặt, đặt điều, nói xấu sau lưng vì ghen tị. Sống ở đời chẳng biết lòng người ra sao, cứ sống sao cho bản thân không hổ thẹn là được.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Từ ngày 13/9: 3 con giáp vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cứng rắn, làm việc cực kì nguyên tắc.  

Công việc: Người tuổi Dậu dày dặn kinh nghiệm công việc, cứng rắn trong giải quyết tình huống, không để việc riêng xen vào việc chung.   

Tình cảm: Hôm nay, người yêu đã từ nơi xa trở về, cả hai hội ngộ, hẹn hò lãng mạn.  

Tài lộc: Những tài chính đang có cần cải thiện tốt hơn.   

Sức khoẻ: Hãy siêu âm ngay, khi thấy vùng bụng thường đau. 

Từ ngày 13/9: 3 con giáp vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, tính cách đơn giản. Họ cũng khá khách quan khi ứng xử với mọi người, mọi việc.

Con giáp này không bao giờ để cho mình trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Họ không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực của bản thân.

Chính vì vậy, nhiều cơ hội phát triển cũng mở ra đối với người tuổi Sửu. Từ 13/9, con giáp tuổi Sửu bất ngờ đạt được thành công lớn.

Họ không những phát triển thuận lợi mà còn mở rộng kinh doanh, kiếm tiền ổn định hơn và và sống một cuộc sống thực sự không còn khó khăn nữa.

Từ ngày 13/9: 3 con giáp vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nửa cuối tháng 9, 3 con giáp thăng trầm về tình cảm, bất đồng quan điểm, mâu thuẫn thường xuyên

Nửa cuối tháng 9, 3 con giáp thăng trầm về tình cảm, bất đồng quan điểm, mâu thuẫn thường xuyên

Chia buồn với 3 con giáp này trong nửa cuối tháng 9 sẽ có nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn, bất hòa… Bạn cần học cách tôn trọng ý kiến ​​của nhau và hiểu nhu cầu của người khác. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 13/9 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 36 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 51 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng