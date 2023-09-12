Từ ngày 13/9: 3 con giáp vận khí tươi tốt, làm ăn phát đạt, tiền vào gấp 5, gấp 10 năm cũ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 13/9/2023, tuổi Hợi may mắn trên phương diện sự nghiệp. Đi làm nói có người nghe, buôn bán có uy tín nên con giáp này rất được người khác tín nhiệm. Người nào giữ chức lớn thì nên khiêm tốn một chút, càng nhẫn nại càng có lộc.

Tình cảm lại có phần đi xuống. Bản mệnh sẽ có cảm giác hụt hẫng và thất vọng vì một số người trước đây được bản mệnh giúp đỡ nhiệt tình thì nay lại trở mặt, đặt điều, nói xấu sau lưng vì ghen tị. Sống ở đời chẳng biết lòng người ra sao, cứ sống sao cho bản thân không hổ thẹn là được.

Tuy vậy tài vận ở mức ổn định. Những gì con giáp này có được hoàn toàn xứng đáng cho công sức và nỗ lực đã bỏ ra, vì vậy hãy quý trọng và đừng lãng phí những đồng tiền mình đang có trong tay.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cứng rắn, làm việc cực kì nguyên tắc.

Công việc: Người tuổi Dậu dày dặn kinh nghiệm công việc, cứng rắn trong giải quyết tình huống, không để việc riêng xen vào việc chung.

Tình cảm: Hôm nay, người yêu đã từ nơi xa trở về, cả hai hội ngộ, hẹn hò lãng mạn.

Tài lộc: Những tài chính đang có cần cải thiện tốt hơn.

Sức khoẻ: Hãy siêu âm ngay, khi thấy vùng bụng thường đau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, tính cách đơn giản. Họ cũng khá khách quan khi ứng xử với mọi người, mọi việc.

Con giáp này không bao giờ để cho mình trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Họ không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực của bản thân.

Chính vì vậy, nhiều cơ hội phát triển cũng mở ra đối với người tuổi Sửu. Từ 13/9, con giáp tuổi Sửu bất ngờ đạt được thành công lớn.

Họ không những phát triển thuận lợi mà còn mở rộng kinh doanh, kiếm tiền ổn định hơn và và sống một cuộc sống thực sự không còn khó khăn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.