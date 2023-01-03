Từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay vào túi Thần Tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 03/01/2023 05:33

Quả là thời tới cản không nổi khi những con giáp phát tài dưới đây có muốn tránh cũng không thoát khỏi may mắn ùn ùn kéo đến từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch. Đây sẽ là cơ hội để 3 con giáp này phất lên làm giàu.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nằm đầu tiên trong danh sách những con giáp có tài vận hanh thông nhất từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, quả thực là đáng ghen tị quá mà! Tài khí của con giáp này đang tăng tiến khá nhanh trong thời gian này. Có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra và chắc chắn bản mệnh sẽ không để vuột mất cơ hội.

Bạn có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát. Chẳng những tài lộc mà tình duyên của tuổi Ngọ cũng đang vượng lên trông thấy. Thời điểm này người độc thân không ra chớp thời cơ thì thật là phí. 

Từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay vào túi Thần Tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 1
Tuổi Ngọ nằm đầu tiên trong danh sách những con giáp có tài vận hanh thông nhất từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, quả thực là đáng ghen tị quá mà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xin chúc mừng các bạn tuổi Tý cũng lọt vào top một trong những con giáp phát tài từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch. Có tài tinh nhập mệnh, con giáp này được soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Bạn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, giúp bạn có thể giải quyết được các vấn đề tài chính đang mắc phải.

Điềm báo cho thấy thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Cơ hội cũng liên tục gõ cửa giúp bản mệnh có thể phát lộc phát tài, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu theo cách mình muốn. 

Từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay vào túi Thần Tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 2
Xin chúc mừng các bạn tuổi Tý cũng lọt vào top một trong những con giáp phát tài từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nhận thấy, từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, người tuổi Sửu đang được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực và mạnh mẽ để có thể tiến lên phía trước. Niềm vui lớn nhất của tuổi Sửu ở thời điểm này chính là vấn đề tài chính. Bạn luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để đem lại cuộc sống sung túc cho bản thân và những người xung quanh. Và đây là thời điểm công sức bạn bỏ ra nhận được đền đáp xứng đáng.

Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển. Thời gian này, bạn nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh của mình. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt.

Từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, 3 con giáp may mắn chạm tay vào túi Thần Tài, thu bộn thành quả, ngủ êm trên đống tiền - Ảnh 3
Tử vi nhận thấy, từ ngày 12/12 đến 23/12 âm lịch, người tuổi Sửu đang được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực và mạnh mẽ để có thể tiến lên phía trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kết thúc năm 2022: 3 con giáp trở mình vươn lên từ gian khó, tài lộc leo thang lên tận trời xanh, ngàn vạn điều phước đang đón chờ

Kết thúc năm 2022: 3 con giáp trở mình vươn lên từ gian khó, tài lộc leo thang lên tận trời xanh, ngàn vạn điều phước đang đón chờ

Dự đoán tử vi 12 con giáp bật mí rằng, kết thúc năm 2022, 3 con giáp này sẽ có tình ái thăng hoa, sự nghiệp trở nên cũng khởi sắc và có bước tiến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 12/12 âm lịch tử vi tháng 12 âm lịch tử vi hôm nay tu vi ngay mai con giap may man tu vi ngay 12/12 am lich

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia