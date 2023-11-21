Từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch: Lộc lá rơi xuống như mưa, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, thần tài hộ giá, may mắn vô biên

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 19:21

Có nhiều con giáp được trời ban nhiều phước lành, tuy nhiên cũng có người chưa thể đột phá. Tử vi có nói, từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch sẽ có 3 con giáp có vận may lội ngược dòng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội xung quanh để thay đổi bản thân và nâng cao cuộc sống ngày càng tốt đẹp viên mãn hơn. Đa số những người tuổi Tý đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ là những người cân bằng cuộc sống và ít khi thất bại.

Tử vi học có nói, từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tuổi Tý sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, ngoài ra còn có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống tuổi Tý thăng hoa viên mãn tuyệt vời. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý càng làm việc càng thành công, nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt thì từ giờ đến cuối đời sẽ sung túc đủ đầy, muốn gì có đó.

Từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch: Lộc lá rơi xuống như mưa, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, thần tài hộ giá, may mắn vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống, tuổi Hợi thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm những điều hoàn hảo hơn. Tử vi học có nói, từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch, những người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn.

Cụ thể, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, trong giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Năm 2023 sẽ là năm đầy hy vọng với tuổi Hợi, cứ giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Hợi về hậu vận đa phần là thập toàn thập mỹ.

Từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch: Lộc lá rơi xuống như mưa, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, thần tài hộ giá, may mắn vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là người sống thực tế nhất, họ luôn đặt công việc lên hàng đầu và tâm niệm rằng, có làm thì mới có ăn, không thể phó mặc cho vận may mà bản thân phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được thành công.

Tử vi học có nói, từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch, những người tuổi Sửu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vào những tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ. Cơ hội tốt luôn xuất hiện trước mặt tuổi Sửu, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, nếu không thành Rồng thì cũng thành Phương, sự nghiệp vững chắc ổn định, tài vận ngày càng dồi dào.

Từ ngày 10/10 đến 20/10 âm lịch: Lộc lá rơi xuống như mưa, 3 con giáp như cục nam châm hút tiền, thần tài hộ giá, may mắn vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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