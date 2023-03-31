Từ ngày 1/4 - 14/4: Thiên thời địa lợi nhân hoà, 3 con giáp VÉT HẾT LỘC thiên hạ, làm đâu trúng đó, 'tiền đẻ ra tiền'

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 10:54

Mồ hôi và công sức của những con giáp này sẽ biến thành trái ngọt mà thời gian tới họ sẽ gặt hái, đảm bảo hơn cả sự mong đợi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không dễ nhân nhượng trước thử thách, đường càng khó đi, họ càng quyết tâm vận dụng tất cả những tài năng tiềm ẩn của mình để chinh phục cho bằng được. Khao khát của con giáp này là được sống cuộc đời lý tưởng, không lo nghĩ về chuyện tiền bạc nên chỉ có cách duy nhất là làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ.

Mồ hôi và công sức của con giáp này đã đổ ra thì sẽ mang đến quả ngọt cho họ trong thời gian từ ngày 1/4 đến 14/4. Đây cũng là thời điểm đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình hướng tới đỉnh cao của cuộc đời họ. Tất cả đều là nhờ vào tinh thần kiên trì, không bỏ cuộc của tuổi Dần. Khả năng chuyển bại thành thắng chỉ trong chớp mắt khiến nhiều người trầm trồ, nhưng ít ai biết họ đã phải đánh đổi những gì trong thời gian qua.

Từ ngày 1/4 - 14/4: Thiên thời địa lợi nhân hoà, 3 con giáp VÉT HẾT LỘC thiên hạ, làm đâu trúng đó, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tuổi Tị xứng danh là những người chu toàn, có trách nhiệm trong công việc nên dễ dàng có được sự tin tưởng của cấp trên và sự quý mến, ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Họ thường đặt ra nhiều yêu cầu cho bản thân, mỗi khi gặp vấn đề khó phải tìm cho ra giải pháp bằng được mới thôi. Áp lực đối với tuổi Tị thường là do bản thân họ tạo ra nhưng bù lại, kiến thức và năng lực ngày một tăng cao chính là thành quả xứng đáng mà họ nhận được. 

Từ ngày 1/4 đến 14/4, những mối quan hệ cá nhân của Tuổi Tị không chỉ được cải thiện đáng kể mà họ còn gặp được nhiều quý nhân. Những người đó sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội để phát triển con đường sự nghiệp, giúp họ tìm ra cách triển khai các kế hoạch đang nằm trên giấy suốt thời gian dài.

Từ ngày 1/4 - 14/4: Thiên thời địa lợi nhân hoà, 3 con giáp VÉT HẾT LỘC thiên hạ, làm đâu trúng đó, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này không phải là người lười nhác, nhưng mỗi lúc cố gắng thì mọi thứ lại không diễn ra như ý muốn vì nhiều lý do khách quan. Tin vui là tâm trạng của tuổi Ngọ có chiều hướng tốt lên từng ngày, một phần là tự bản thân họ nỗ lực, một phần đến từ sự chuyển biến khả quan của mọi thứ xung quanh.

Tâm trạng phấn chấn mang lại nhiều niềm hứng khởi cho tuổi Ngọ. Họ như được nạp thêm năng lượng để tiến về phía trước. Ngọ là thế, đơn giản, tốt bụng nên càng dễ gặp được nhiều may mắn. Từ ngày 1/4 đến 14/4, vận trình tài lộc của con giáp này khá tốt, không chỉ được thăng chức tăng lương, không sợ sóng to gió lớn. Tâm trạng vui vẻ tạo thành động lực để tuổi Ngọ tiến về phía trước, tự mở ra cho mình một con đường thăng tiến rải đầy hoa.

Từ ngày 1/4 - 14/4: Thiên thời địa lợi nhân hoà, 3 con giáp VÉT HẾT LỘC thiên hạ, làm đâu trúng đó, 'tiền đẻ ra tiền' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc từ ngày 25/3 - 15/4, vận trình 3 con giáp bùng sáng như pháo hoa, đạt đỉnh tài vận, may mắn ngút trời, phú quý an khang

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Sách tử vi cho biết, từ ngày 25/3 - 15/4, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, tiền tài đầy tủ, cuộc sống an nhàn.

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