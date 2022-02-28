Từ ngày 1/3, tài vận rực đỏ như lửa cháy, 3 con giáp này vạn sự hanh thông, ăn nên làm ra, lương thưởng tăng cao gấp bội

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 16:10

Tử vi 12 con giáp dự báo, kể từ ngày 1/3, vận may kéo đến trước hiên nhà, 3 con giáp này làm 1 ăn 10, làm gì cũng ra tiền, vận trình êm ấm, lộc phát không ngừng.

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi từ ngày 1/3 diễn ra khá suôn sẻ. Mọi chuyện con giáp làm đều thành công mỹ mãn. Bạn có thể triển khai những dự án tiềm năng mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Các mối quan hệ xã hội của Mùi cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp. Những người bạn gặp trong giai đoạn này có thể là quý nhân giúp đỡ bạn về sau. Mùi nhận được niềm vui và thành công hơn trong cuộc sống. Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra từ ngày 1/3 cũng êm ấm. Sự trân trọng và cảm thông chính là chìa khóa giúp các cặp đôi duy trì được mối quan hệ tình cảm được lâu bền như hiện tại.

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Vận trình của người tuổi Mùi từ ngày 1/3 diễn ra khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dù là nam hay nữ đều rất khôn khéo, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Con giáp này có thể chấp nhận tất cả những thách thức của cuộc đời, vất vả lắm phen vẫn không ngần ngại tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ.

Sau những thăng trầm, từ ngày 1/3, con giáp Sửu sẽ ôm tiền tỷ vào nhà. Tử vi tháng 3 chỉ rõ, Sửu sẽ bị thần tài điểm danh, giàu nhanh đến chóng mặt. Sửu sẽ tha hồ hô mưa gọi gió, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân. Đặc biệt, Sửu còn có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

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Sau những thăng trầm, từ ngày 1/3, con giáp Sửu sẽ ôm tiền tỷ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người khôn ngoan, hiểu biết, biết đối nhân xử thế. Chính vì biết cách cư xử nên con giáp này gặp được nhiều may mắn. Họ luôn tràn đầy năng lượng và vẻ lạc quan.Họ đam mê mọi thứ và họ sẽ tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Họ luôn thích thể hiện ý tưởng mới và không ngừng cố gắng học hỏi những điều mới lạ. Bất kể dù đi đến đâu, họ cũng được mọi người yêu mến.

Từ ngày 1/3, con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ có phúc lộc đầy nhà, làm đâu thắng đó. Họ được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc của họ có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Trong khi đó, họ cũng có thêm cơ hội đầu tư, hứa hẹn sẽ sinh lời lớn.

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Từ ngày 1/3, con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ có phúc lộc đầy nhà, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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