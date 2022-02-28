Ngày cuối cùng của tháng 2, vận trình lên hương, 3 con giáp này ăn nên làm ra, gặp được Quý Nhân, phú quý vô bờ, phúc tràn biển Đông

Là con giáp may mắn nhất ngày cuối cùng của tháng 2, người tuổi Tuất có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp nếu giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản. Tình hình tài chính phát triển rực rỡ nhất là vào thời điểm giữa tuần, khi có nhiều cát tinh hội tụ.

Người làm nghề tự do được giới thiệu cho những hợp đồng làm việc béo bở, người làm kinh doanh thu được lợi nhuận từ số lượng khách hàng đông đảo, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì thành tích gặt hái được. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh đi nữa, bạn cũng cần phải chi tiêu có chừng mực, nếu không, bạn rất dễ rơi vào tình trạng phải vay mượn mọi người xung quanh.

Tử vi học có nói, trong ngày cuối cùng của tháng 2, ý chí và khát khao vươn lên của tuổi Hợi đã được thể hiện rất rõ. Không chỉ chăm chỉ làm việc, họ còn khẳng định được tài năng của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng nhận được sự giúp đỡ từ những nhân vật tầm cỡ. Đó chính là những quý nhân đưa đường dẫn lối cho họ trong tháng 2 này. Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là cần phải nỗ lực và chăm chỉ cũng như tận dụng được những sự trợ giúp mà họ có được. Các dự án nếu được ém từ giai đoạn trước thì nên hiện thực hóa trong giai đoạn này để tối đa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Trong ngày cuối cùng của tháng 2, ý chí và khát khao vươn lên của tuổi Hợi đã được thể hiện rất rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày cuối cùng của tháng 2, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Trong ngày cuối cùng của tháng 2, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.