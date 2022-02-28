Bước qua ngày 1/3, Cát Thần để mắt gọi tên, 3 con giáp này KHỔ TẬN CAM LAI, lộc lá xum xuê, tiền bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 09:30

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này được quý nhân giúp sức đường tài lộc, làm ít ăn nhiều, muốn 1 được 10, phú quý gấp bội khi bước qua ngày 1/3.

Tuổi Thân

Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn khi bước qua ngày 1/3. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào giai đoạn này, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

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Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn khi bước qua ngày 1/3

Tuổi Tỵ

Bước qua ngày 1/3, những thay đổi tích cực sẽ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Tỵ. Hãy luôn biết đâu là những ưu tiên của mình, làm việc ở mức vừa phải, không khiến bản thân quá mệt mỏi để tập trung sức lực cho thời gian sắp tới.

Tử vi 12 con giáp có nói, đây giai đoạn tốt lành và hưng thịnh của những người tuổi Tỵ, khi mà mọi việc được thực hiện lúc này đều đem lại nhiều lộc lá. Đây cũng là tháng thích hợp cho việc chuyển nhà, thay đổi công việc mới cũng như bắt đầu việc kinh doanh hoặc tiến hành bất kỳ 1 thay đổi lớn nào trong cuộc sống của họ, tuổi Tỵ hết sức lưu ý để không bỏ lỡ thời cơ tốt.

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Bước qua ngày 1/3, những thay đổi tích cực sẽ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại. Trong cuộc sống, tuổi Sửu vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn.

Khi bước qua ngày 1/3, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, mua nhà mua xe trong tầm tay. Ngoài ra, bản mệnh cũng có đường tình duyên suôn sẻ, nửa kia của bạn là một người dễ thấu hiểu và thiện lương.

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Khi bước qua ngày 1/3, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thiên Đức phù trợ, Thần Tài kề bên, 3 con giáp này trong tuần mới (28/2 - 6/3) tài vận lên hương, giàu sang phú quý, đắc tài đắc lộc

Thiên Đức phù trợ, Thần Tài kề bên, 3 con giáp này trong tuần mới (28/2 - 6/3) tài vận lên hương, giàu sang phú quý, đắc tài đắc lộc

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3) cho thấy, 3 con giáp này làm giàu dễ dàng, đếm tiền mỏi tay, lộ trình rộng mở, nhàn nhã bình an nhờ có Thiên Đức phù trợ, Thần Tài kề bên.

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