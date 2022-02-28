Thiên Đức phù trợ, Thần Tài kề bên, 3 con giáp này trong tuần mới (28/2 - 6/3) tài vận lên hương, giàu sang phú quý, đắc tài đắc lộc

Tình hình tài chính của con giáp Ngọ trong tuần mới (28/2 - 6/3) này cũng có nhiều khởi sắc khi cả Chính Tài và Thiên Tài phù trợ. Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng đến cuối tuần, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Theo tử vi tuần mới (28/2 - 6/3), tuổi Mùi "khổ tận cam lai", được đền bù gấp nhiều lần so với thời gian trước. Theo các chuyên gia phong thủy, công việc của tuổi Mùi sẽ có những chuyển biến tích cực, nhiều cơ hội tốt mở ra cho họ mà nếu biết nắm bắt, tuổi Mùi sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất trong tuần này.

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được 1 luồng sinh khí thổi vào cuộc sống của họ. Vốn có khả năng linh cảm tốt, thời điểm này khả năng đó tuổi Mùi còn trở nên mạnh mẽ hơn, giúp họ dễ dàng đoán biết các phương hướng đầu tư thích hợp, đi trước đón đầu nên chuyện công việc làm ăn của họ trở nên thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, tài sản được nhân lên gấp nhiều lần.

Trong tuần mới (28/2 - 6/3), tuổi Mùi 'khổ tận cam lai', được đền bù gấp nhiều lần so với thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3) của tuổi Hợi cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Trong thời gian này, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực. Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

Trong thời gian này, tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.