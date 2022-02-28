Ngày đầu tiên của tháng 3, PHƯỢNG HOÀNG tung cánh báo hỷ, 3 con giáp này đại thu tiền tài, lộc phát triền miên, giàu sang 'nứt vách'

Ngày đầu tiên của tháng 3 , vận trình của người tuổi Tý khởi sắc đáng kể. Con giáp có những bước tiến lớn trong công việc bởi cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn và giao cho giải quyết những nhiệm vụ quan trọng.

Nếu thể hiện tốt trong giai đoạn này, Tý sẽ thuận lợi thăng quan tiến chức. Nguồn thu nhập ổn định, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động của mình mà không phải lo nghĩ nhiều thêm nữa. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Tý sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

Theo tử vi 12 con giáp, sắc sảo, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng nên người tuổi Mão chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai vẫn có thể sở hữu cơ ngơi đồ sộ. Nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thành công nhưng Mão không hề ỷ lại vào những gì mình đang có.

Theo tử vi, ngày đầu tiên của tháng 3 chính là thời gian vàng của người tuổi Mão. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, Mão cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Mão vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn vì vậy dù cho có chịu khổ đôi chút nhưng kết quả mỹ mãn thì con giáp này không hề nề hà dù là một chút.

Theo tử vi, ngày đầu tiên của tháng 3 chính là thời gian vàng của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, khả năng giao tiếp linh hoạt và biết đối nhân xử thế. Họ tài năng, giỏi giang và cũng giàu tham vọng. Người tuổi này phúc khí tràn đầy, thường được quý nhân phù trợ. Quý nhân sẽ giúp đỡ họ lúc khó khăn và trao cho họ cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 3, người tuổi Hợi được dự đoán sẽ đại phát tài. Những người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được đối tác tin cậy và có cơ hội mở rộng sự nghiệp kinh doanh. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu cây trồng, vật nuôi mới. Người tuổi Hợi ngày càng giàu có, quyền lực, có cuộc sống ấm no, dư dả đáng ngưỡng mộ.

Đúng vào ngày đầu tiên của tháng 3, người tuổi Hợi được dự đoán sẽ đại phát tài - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.