Từ nay tới Rằm 15 tháng 2 âm, 3 con giáp phúc lộc vô biên, chuyển mình đột phá, an nhàn vô lo, đổi đời trong gang tấc

Tâm linh - Tử vi 20/03/2024 23:19

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán lên hương siêu giàu, phú quý rực rỡ, tài khoản ting ting 9 số 0.

Tuổi Hợi 

Từ nay tới Rằm 15 tháng 2 âm, tuổi Hợi thường xuyên cảm thấy bồn chồn và lo lắng dù phải đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Bản mệnh nên bình tĩnh lại và tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người, nhiều người sẽ giúp bản mệnh đưa ra ý kiến đúng đắn để giải quyết vấn đề.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay không phải thời điểm thích hợp để bản mệnh đưa ra các quyết định đầu tư. Bản mệnh cần nhìn nhận rõ biến động của thị trường cũng như xác định được điểm mạnh của mình để có thể đầu tư, làm ăn đúng phương hướng.

Nửa kia của bản mệnh rất lãng mạn, chính vì vậy mà tình yêu của hai người luôn luôn ngọt ngào. Hai người có cùng nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Từ nay tới Rằm 15 tháng 2 âm, 3 con giáp phúc lộc vô biên, chuyển mình đột phá, an nhàn vô lo, đổi đời trong gang tấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có tính cách nhiệt tình, chân thành nên được nhiều người yêu mến. Bản mệnh không thích cuộc sống phải tranh giành, bon chen nên luôn cố gắng sống dĩ hòa vi quý. Con giáp này tìm được lối đi riêng cho mình, có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu. Bản mệnh có tài lại có đức nên nhận được nhiều phúc lộc trời ban.

Từ nay tới Rằm 15 tháng 2 âm, người tuổi Mùi được Phật Bà che chở, dẫn lối tới thành công. Bản mệnh có công việc thuận lợi, nguồn thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng nhiều về cuộc sống.

Con giáp này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, học hỏi nhiều hơn để khẳng định chỗ đứng vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Từ nay tới Rằm 15 tháng 2 âm, 3 con giáp phúc lộc vô biên, chuyển mình đột phá, an nhàn vô lo, đổi đời trong gang tấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vui vẻ đón nhận nhiều tin vui tích cực. 

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sự va vấp, từ đó giúp bạn đứng vững hơn, vượt trội hơn. 

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai vốn dĩ cần đến cảm xúc chân thành.  

Tài lộc: Về mặt tài chính, có được nhiều vận may, tài lộc giữ được sự ổn định. 

Sức khoẻ: Vốn dĩ cơ thể tiến triển tốt, thế nhưng vì một vài lí do bạn không dành thời gian nghỉ ngơi. 

Từ nay tới Rằm 15 tháng 2 âm, 3 con giáp phúc lộc vô biên, chuyển mình đột phá, an nhàn vô lo, đổi đời trong gang tấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán ngồi không cũng tiền của ngập nhà, thăng hoa phú quý không ngờ.

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