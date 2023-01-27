Từ nay đến vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp gánh vàng về nhà, mọi việc như ý, sự nghiệp xuôi chèo, tiền vô ào ào, cuộc đời dư dả

Mặt khác, đối với một số người tuổi Dậu ngay trong tuần này có thể gặp hai sao hung tinh khiến cho tài lộc và sức khỏe không được tốt lắm.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian trước, vận may của người tuổi Dậu không được như ý, liên tục gặp khó khăn, trắc trở. Từ nay đến vía Thần Tài mở ra bước ngoặt trong cuộc đời người cầm tinh con giáp tuổi Dậu. Công việc của họ đổi chiều may mắn, thu về của cải. Lúc này, con giáp tuổi Dậu không còn lo lắng về tài lộc, đếm tiền mỏi tay.

Nếu là nữ giới có thể đề phòng bệnh phụ nữ. Một số người tuổi Dậu cũng cần giữ chế độ ăn uống nhạt, đề phòng các bệnh đường tiêu hóa. Để giữ sức khỏe, người tuổi Dậu không nên ngồi nhiều một chỗ mà năng hoạt động, nâng cao sức đề kháng.

Tuổi Hợi

Từ nay đến vía Thần Tài, người tuổi Hợi có tài vận sẽ ngày càng tốt, phú quý đạt tới tay, thoát khỏi những ngày khó khăn. Sóng gió đã qua, từ nay trở đi, cuộc sống của con giáp tuổi Hợi sẽ trôi qua êm đềm.

Một số người tuổi Hợi có thể trúng số đào hoa, có cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Tuy nhiên, muốn tìm được tình yêu thì người tuổi Hợi cũng cho mình cơ hội để thể hiện bản thân, chứng tỏ năng lực cũng như tình cảm chân thành của mình.

Con giáp tuổi Hợi sẽ có phúc khí may mắn, chuyển mình thành kẻ phú quý, có tiền. Nếu con giáp tuổi Hợi thực sự nắm bắt được những vận may này cuộc đời sẽ hanh thông, thịnh vượng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn trung thành và tốt bụng. Tuy biểu hiện bề ngoài của họ khá bình thường nhưng thực chất họ là người có ý chí tiến thủ. Từ nay đến vía Thần Tài, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp may mắn, đường tài lộc cũng càng ngày càng trở nên suôn sẻ. Nếu bạn thực sự tận dụng thời cơ để nắm bắt lấy cơ hội thì sẽ gặt hái được mọi điều tốt lành.

Ngoài ra trong tuần qua, cung bệnh tật của người tuổi Thìn vô tình gặp hai sao hung tinh, khiến sức khỏe không được như ý, bệnh cũ tái phát. Nói cách khác, người tuổi Thìn cần chăm chỉ tập thể dục, năng vận động hơn.

Khi lưu thông trên đường cũng cố gắng chú ý đến an toàn, đề phòng va chạm. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy đừng chủ quan, hãy tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!