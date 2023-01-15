Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, vận trình đỏ rực, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 15/01/2023 09:19

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, vận trình đỏ rực, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng và tham vọng. Trong công việc, họ rất kiên trì, chăm chỉ và không lùi bước trước mỗi khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp này dù theo đuổi lĩnh vực nào cũng sẽ đạt được thành tựu nhất định. Về già, con giáp này được dự đoán sẽ tích lũy được vô số của cải.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, công việc thuận lợi, ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, có quý nhân phù trợ. Những khoản đầu tư của con giáp này sẽ sớm sinh lời. Trong khi đó, những người đang ốm đau bệnh tật cũng sẽ gặp thầy, gặp thuốc, mau chóng bình phục.

Người tuổi này giữ suy nghĩ lạc quan nên tương lai tươi sáng. Không những có sự nghiệp thành công, con giáp này còn có gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương nhau, cùng đồng cam cộng khổ. Đây chính là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống của họ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, hậu vận sẽ giàu có bậc nhất. Con giáp này có vận khí tốt và có phẩm chất nhân cách tuyệt vời. Người tuổi này cũng rất cởi mở, sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên có thể giúp ích cho họ.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, người tuổi Thân vừa kiếm được tiền, vừa giữ được của cải. Người tuổi này nhận được vận may trời cho. Họ không phải tiêu tốn, đầu tư nhiều tiền nhưng vẫn làm ra của cải. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp được đối tác có cùng mục tiêu, chí hướng với mình.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân trong thời gian tới sẽ gặp được nửa kia qua mai mối, giới thiệu. Trong khi đó, những người đã có gia đình sẽ nhận thêm tin vui mang thai hoặc người trong nhà cưới hỏi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đa phần đều hiền lành, điềm tĩnh và tử tế. Họ kiên định với mục tiêu của mình, không thích thay đổi. Con giáp này cũng là người có trách nhiệm, nói được làm được.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, con giáp tuổi Mão được Thần Tài phù hộ, tài lộc tăng lên. Người tuổi này được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng vượt qua khó khăn. Công việc của họ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió như mong đợi.

Con giáp này sẵn sàng tích cực phục vụ, hỗ trợ khách hàng hơn trong công việc. Cả sếp và khách hàng đều cảm thấy hợp tác với họ rất đáng tin cậy và thoải mái. Cũng nhờ công việc tốt nên con giáp tuổi Mão có thể kiếm thêm các khoản hoa hồng, lương thưởng.

Trong cuộc sống gia đình, họ và nửa kia ngày càng hòa hợp, hiểu nhau. Cả hai nhường nhịn nhau, xóa bỏ những mâu thuẫn, khúc mắc để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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