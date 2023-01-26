Từ nay đến Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài, ban phát ngàn vàng, làm đâu thắng đó, ngồi mát hưởng phú quý, cuộc đời tươi đẹp

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 20:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp hợp vía Thần Tài, ban phát ngàn vàng, làm đâu thắng đó, ngồi mát hưởng phú quý, cuộc đời tươi đẹp - Ảnh 1

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đặc biệt ngay thẳng, kiên cường. Người tuổi này sống tự lập từ bé, thích tự mình làm mọi việc. Trong mắt người khác, họ là người đa tài, xuất sắc về mọi mặt.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng, người tuổi này có tài lộc tăng cao, được Thần Tài ban phát của cải. Cũng bởi vậy mà con giáp này làm đâu thắng đó, dễ thu hái được nhiều của cải. Con giáp tuổi Tuất có cơ hội gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Tuất được cấp trên để mắt đến và tạo cơ hội phát triển tài năng. Người tuổi này làm kinh doanh thì có thể chốt được đơn hàng liên tục.

Khách hàng và đối tác đều đánh giá cao tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm của người tuổi Tuất. Con giáp này buôn bán có tâm, có tài chứ không chỉ chạy theo lợi nhuận. Đây là thời điểm vàng son, người tuổi Tuất làm đâu thắng đó, không gặp trắc trở trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy, ăn nói có duyên nên được nhiều người yêu mến. Người tuổi này cũng vượng vận đào hoa, có nhiều người khác phái vây quanh. Trong công việc, con giáp này có tài năng hơn người lại không ngừng cầu tiến vươn lên.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng, người tuổi Thìn đón cơn mưa tài lộc, tin vui liên tiếp gõ cửa. Công việc tiến triển thuận lợi giúp con giáp này nhận được lòng tin từ cấp trên. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, buôn may bán đắt. Một năm làm việc vất vả của họ cũng được ghi nhận bằng khoản lợi nhuận lớn, khiến chính họ cũng phải bất ngờ. Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt trội, được cấp trên khen thưởng.

Tuy công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng cần cân đối thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, việc giữ tinh thần tích cực giúp họ có thể theo đuổi dự án công việc một cách chủ động hơn. Con giáp tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, đón Tết với túi tiền rủng rẻng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình nhã nhặn, đi đâu cũng có thể chiếm được tình cảm từ mọi người. Họ sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao, giỏi giao tiếp, thuyết phục người khác. Người tuổi này rất coi trọng sự nghiệp. Đã làm việc gì, họ luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách toàn tâm, toàn ý, tránh được những sai sót.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng, người tuổi Mão nhận nhiều điều tốt lành. Sự nghiệp của họ thăng hoa thấy rõ. Nhờ làm việc chăm chỉ, tận tâm, lương thưởng của họ tăng cao hơn so với năm trước. Trong thời gian tới, vận trình của tuổi Mão sẽ thăng tiến.

Vượt qua nhiều khó khăn, con giáp này ăn nên làm ra, tích lũy được của cải. Chỉ cần có thể vận dụng tốt thì sự nghiệp không chỉ ổn định mà còn thăng tiến thuận lợi. Những tâm huyết của họ cũng được đền đáp, thu nhập ngày càng được cải thiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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