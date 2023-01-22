Từ nay đến Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp có vận trình sáng, hưởng trọn phú quý, túi tiền rủng rỉnh, hầu bao căng tròn, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 15:13

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp có vận trình sáng, hưởng trọn phú quý, túi tiền rủng rỉnh, hầu bao căng tròn, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có ngoại hình ưa nhìn, tính tình tốt bụng. Họ được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai, hưởng phú quý vô tận trong cuộc đời. Người tuổi này coi trọng sự nghiệp và có nhiều tham vọng.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng là giai đoạn nước rút nên người tuổi Dần luôn phải làm việc bận rộn. Nhờ vào tinh thần hăng say lao động nên họ thường đáp ứng được yêu cầu công việc mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Cuối năm, người làm công ăn lương nhận đủ tiền lương, thưởng Tết.

Đặc biệt, một số con giáp tuổi Dần vượt chỉ tiêu công việc, được cấp trên trọng thưởng. Với người làm đầu tư, kinh doanh thì trong những ngày gần đây, họ liên tục chốt đơn, ký hợp đồng, tủi tiền rủng rỉnh hơn trước.

Công lao của họ bỏ ra được trả giá xứng đáng, họ ngày càng khẳng định được vị thế trong công việc. Người tuổi Dần kiếm tiền về đầy túi, đón Tết sung túc bên gia đình.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm con chuột có vận may giàu sang. Họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, phúc khí dồi dào. Từ nay đến Rằm tháng Giêng, tài lộc của họ tăng lên nhanh chóng. Những người thuộc con giáp này có phúc khí tăng cao, nhận nhiều cơ hội bứt phá trong công việc.

Nhờ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, con giáp tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương trước thời hạn. Những người trước kia gặp khó khăn thì cuối năm sẽ tất toán nợ nần, tinh thần thoải mái.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách trong sự nghiệp nhưng thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp tuổi Tý không ngừng nâng cao hiệu quả, khả năng làm việc. Họ đạt được thành tựu to lớn, đón Tết trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, người tuổi Sửu là một trong những cung hoàng đạo chăm chỉ, cần mẫn nhất. Họ cũng rất cầu toàn và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi việc. Người tuổi này tính tình tốt bụng, không ngại giúp đỡ mọi người gặp khó khăn. Họ điềm đạm, lý trí và trung thực.

Từ nay đến Rằm tháng Giêng, con giáp tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào, dần dần phất lên trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có cơ hội làm tăng ca, tăng thêm thu nhập để mua sắm Tết. Dù suốt cả tuần, công việc vẫn khá bộn bề, đôi khi gặp rắc rối nhưng con giáp này vẫn kịp thời ứng phó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với người làm ăn kinh doanh, càng đến thời điểm cuối năm, con giáp này buôn bán càng đắt khách, có cơ hội đầu tư sinh lời. Họ thu tiền về đầy túi, Tết này thoải mái chi tiêu, không phải nghĩ ngợi nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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