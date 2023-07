Đúng ngày Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp sáng như trăng rằm, tiền tài dư dả, vận may mỉm cười, thành công trải thảm đỏ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu sinh ra không ngậm thìa vàng, cũng không gặp nhiều may mắn. Tuy vậy, đó không phải là lý do để con giáp này từ bỏ giấc mơ. Vì vậy để thực hiện được lý tưởng của mình, họ chỉ còn cách nỗ lực và cố gắng không ngừng. Trong thời gian gần đây, con giáp tuổi Dậu không gặp may trong sự nghiệp. Những sự cố gắng của họ không được ghi nhận. Một số người bị stress trong công việc.

Đúng ngày Rằm tháng Giêng, vận may của người cầm tình con gà cũng sẽ bắt đầu đảo chiều. Trong vòng tuần này, họ tìm được đối tác tốt để hợp tác làm ăn.