Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp thuận đường thăng tiến, giàu có đổi đời, tiền xài phủ phê, hào quang rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 18:25

Con giáp này cần học cách bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, phát huy ưu điểm của bản thân. Họ sẽ đạt được thành công như mong đợi.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần tính cách đều mạnh mẽ, cứng cỏi hơn người. Họ có tham vọng lớn lao trong công việc, không sống an phận. Người tuổi này làm gì cũng có tham khảo, tính toán kỹ càng.

Ở nơi làm việc, con giáp này nghiêm túc, có trách nhiệm nên được cấp trên tin tưởng. Họ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, khao khát leo lên đỉnh cao sự nghiệp. Vận xui của người tuổi Dần dần biến mất. Họ được Thần Tài ưu ái, ban phát nhiều tài lộc. Không những thế, con giáp này còn được sao may mắn chiếu đúng cung mệnh.

Vốn sở hữu năng lực cá nhân vượt trội, một khi có cơ hội, con giáp này sẽ không chần chừ mà cố gắng thể hiện bản thân. Con giáp này sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, giao cho nhiệm vụ mới phù hợp với năng lực của bản thân. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ quan sát năng lực làm việc của họ.

Con giáp này cần học cách bình tĩnh khi giải quyết vấn đề, phát huy ưu điểm của bản thân. Họ sẽ đạt được thành công như mong đợi.

Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp thuận đường thăng tiến, giàu có đổi đời, tiền xài phủ phê, hào quang rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều hào phóng, bộc trực, được lòng mọi người. Con giáp này đa phần đều thật thà, chân chất, không thích thảo mai, xu nịnh. Họ quan tâm đến người khác và sống có trách nhiệm với gia đình.

Con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối, tài lộc vượng phát, vận may tăng lên. Con giáp này được Thần Tài ưu ái, làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, nhận nhiều tin vui.

Người nào làm công ăn lương cũng vượng đường thăng tiến, công danh xuôi thuận. Sắp tới, con giáp này được dự báo sẽ bận rộn với với công việc, dự án nhiều hơn, thời gian làm thêm giờ cũng nhiều hơn để bắt kịp tiến độ. Họ cần đảm bảo sức khỏe để có thể đủ năng lượng, nhiệt huyết hoàn thành công việc.

Từ nay đến giữa tháng 3 âm lịch, 3 con giáp thuận đường thăng tiến, giàu có đổi đời, tiền xài phủ phê, hào quang rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, mạnh mẽ, giao tiếp cá nhân rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn giữ được tinh thần lạc quan, năng động. Họ luôn cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu chứ không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng. Cùng với khả năng học hỏi cao, sự nghiệp của của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến.

Người tuổi Thân có tài lộc đi lên, công thành danh toại. Con giáp này được quý nhân chỉ đường dẫn lối, vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi này ắt sẽ thành công.

Người làm công ăn lương có thể tìm được công việc mới, cải thiện thu nhập. Người tuổi Thân vốn dĩ thông minh, nay nhờ là việc chăm chỉ nên có thu hoạch lớn, của cải tích lũy được nhiều hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 5, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, ăn nên làm ra, tiền tỷ rót mật đầy túi, ôm trọn may mắn

Trúng số độc đắc vào đầu tháng 5, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, ăn nên làm ra, tiền tỷ rót mật đầy túi, ôm trọn may mắn

Con giáp tuổi này có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân. Họ được cát tinh chiếu mệnh nên vượng đường thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Bạn trai đến họp lớp bằng xe máy cũ, cô gái xấu hổ đòi chia tay và sự thật 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Cô gái bỏ người yêu vì nghèo và đi xe máy cũ, 6 năm sau sự thật khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Cầm gậy xuống bếp vì tưởng có trộm, nàng dâu trẻ bật khóc khi sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Chê người yêu nghèo, đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái đòi chia tay rồi bật khóc 6 năm sau

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Điện thoại đôi giúp tôi phát hiện điều bất thường, lời shipper khiến tôi không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Chỉ từ nhúm lông mèo trên áo chồng, người vợ phát hiện bí mật được giấu kín

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Đến ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng vẫn không dám tới và lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Bố mẹ chồng không dám xuất hiện trong ngày đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Dâu trẻ vui mừng vì mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại, nào ngờ trở về lại nhận cái tát đau điếng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Sau chuyến công tác, tôi tặng vợ đôi khuyên tai và nhận được lời thú nhận ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát