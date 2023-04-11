Từ nay đến đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp có may mắn nhân đôi, giàu có vững bền, bội thu tiền tỷ, bắt thang đến thành công, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 11:27

Người tuổi này sẽ tập trung năng lượng vào việc kiếm tiền vàng thu hoạch không nhỏ. Đây là thời điểm tốt để con giáp này thoát nghèo và làm giàu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách rất tốt. Họ luôn sống có trách nhiệm, đối nhân xử thế khéo léo, tử tế với mọi người.

Con giáp này cũng biết cách giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ độc đáo của riêng mình. Người tuổi Hợi sẽ thu hoạch được nhiều của cải, tạm biệt nghèo khó.

Con giáp này sẽ có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình. Công việc làm ăn của họ sẽ ngày càng phát đạt, kiếm tiền ngày càng thuận tay. Nhờ đó mà cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, vận trình tổng thể khá suôn sẻ.

Từ nay đến đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp có may mắn nhân đôi, giàu có vững bền, bội thu tiền tỷ, bắt thang đến thành công, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi dễ hòa đồng, nhân hậu hơn người. Họ có phong thái tự tin được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc làm ăn của con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận một điều mới mẻ. Họ không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn kéo "bè cánh" cùng nhau tiến bộ.

Đây là giai đoạn then chốt để con giáp này thành công. Họ sẽ gặt hái những kết quả tốt trong công việc, của cải cũng thu về không ít, cuộc sống ngày càng thú vị.

Người tuổi Mùi sẽ tập trung năng lượng vào việc kiếm tiền vàg thu hoạch không nhỏ. Đây là thời điểm tốt để con giáp này thoát nghèo và làm giàu.

Từ nay đến đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp có may mắn nhân đôi, giàu có vững bền, bội thu tiền tỷ, bắt thang đến thành công, đại cát đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh và có EQ cao nên sẽ không bị tụt hậu so với những người khác trong sự nghiệp. Họ cũng có tâm tính tốt, luôn ngay thẳng và chính trực nên theo thời gian, con giáp này sẽ có thêm nhiều bạn bè và quý nhân.

Người tuổi Thân cũng có thể tự mình nỗ lực để vươn lên. Họ sẽ thu hoạch của cải thuận lợi hơn, có thể nói là hạnh phúc nhân đôi.

Con giáp tuổi Thân không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, hơn nữa còn có thể gặp thêm nhiều điều tốt đẹp. Điều này giúp họ cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn, đủ dũng khí để dấn thân vào các kế hoạch mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (11/4/2023), 3 con giáp uống cạn lộc trời, hưởng trọn tinh hoa, may mắn gấp bội, ngân khố ngập ngụa, giàu có nức tiếng

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (11/4/2023), 3 con giáp uống cạn lộc trời, hưởng trọn tinh hoa, may mắn gấp bội, ngân khố ngập ngụa, giàu có nức tiếng

Người tuổi này may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này