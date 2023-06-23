Từ nay đến hết tháng 6 Dương lịch: TOP 3 con giáp được BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Những người cầm tinh tuổi Thìn sẽ có bước phát triển vượt bậc về đường tài lộc, vận mệnh ngày càng khởi sắc từ nay đến hết tháng 6 Dương lịch.

Từ nay đến hết tháng 6 Dương lịch là thời điểm tốt đẹp của Thìn, họ có cơ may kiếm được nhiều tiền, làm gì cũng thuận, cuộc sống bội phần dư dả.

Người tuổi Thìn vốn rất năng nổ, siêu năng, có nhiều phát kiến quan trọng trong công việc. Việc duy nhất con giáp cần chú ý là hòa hợp cách làm với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Chỉ cần người tuổi Thìn khéo léo hơn trong cách truyền đạt vấn đề, sẽ được công nhận năng lực, kẻ xấu muốn chia rẽ cũng khó lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu liên tiếp đón tin vui từ nay đến hết tháng 6 Dương lịch, nhất là những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Con giáp này có thể góp công sức quan trọng trong việc công ty ký kết các hợp đồng lớn.

Khoảng thời gian này, tuổi Dậu sẽ phải bỏ nhiều công sức, tập trung trí tuệ cho công việc. Bản mệnh liên tục phải trình bày các ý tưởng với cấp trên, với khách hàng. Hãy đảm bảo cơ thể luôn tràn đầy năng lượng để làm việc một cách tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, 10 người tuổi Mùi thì có đến 9 người rất lanh lợi và thông minh. Trí tuệ của con giáp này không chỉ thể hiện ở năng lực trong công việc mà còn ở sự tinh tế và giàu cảm xúc.

Người tuổi Mùi thường để lại ấn tượng sâu sắc khi tiếp xúc với mọi người. Điều này cũng hữu ích cho sự phát triển của chính họ.

Tuổi Mùi sống êm đềm, trước sau không gặp tiểu nhân. Họ còn được quý nhân và những "thế lực" mạnh mẽ trợ giúp, đảm bảo họ có những sự đột phá thành công, không bị "tuột xích" ở giai đoạn then chốt.

Từ nay đến hết tháng 6 Dương lịch, con giáp tuổi Mùi dễ dàng làm giàu, tránh xa nghèo khó, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.