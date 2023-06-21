6 tháng cuối năm Quý Mão 2023, những con giáp này hạn nặng, tiền mất tật mang, không làm gì cũng gặp xui xẻo, cẩn thận để không rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 13:03

Vào 6 tháng cuối năm, 3 con giáp vừa Tam Tai vừa Thái Tuế, đường công danh lao dốc, đầu tư dễ trắng tay.

Tuổi Thân

Tử vi trong 6 tháng cuối năm Quý Mão 2023 những người tuổi Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Đặc biệt, những người tuổi Thân làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Thân dễ mất tiền, thất thu.

6 tháng cuối năm Quý Mão 2023, những con giáp này hạn nặng, tiền mất tật mang, không làm gì cũng gặp xui xẻo, cẩn thận để không rước họa vào thân - Ảnh 1
3 con giáp cực kỳ xui xẻo 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vận xui chưa hết nên những người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Đặc biệt, công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Tuổi Thìn 

6 tháng cuối năm Quý Mão 2023 người tuổi Thìn vừa phạm Thái tuế, vừa phạm Tam tai năm thứ 2 - do đó năm Quý Mão với người tuổi Thìn có khá nhiều thách thức, khó khăn. Nhưng vẫn có những cơ hội và vận trình khởi sắc nếu người tuổi Thìn biết chuyển mình, hóa giải vận hạn.

Về công việc người tuổi Thìn dễ bị bỏ dở giữa chừng, hoặc trở ngại về thủ tục hành chính.

2 vận hạn lớn ảnh hưởng khiến tài lộc của người tuổi Thìn có sự giảm sút, hao tài tốn của - có thể đến ngay những tháng đầu năm. Chuyện tình cảm của tuổi Thìn không được tốt đẹp, có thể sẽ gây áp lực, mệt mỏi, buồn chán.

Tuổi Tý

6 tháng cuối năm 2023, vận trình của người tuổi Tý vẫn chưa có nhiều khởi sắc so với năm trước do vừa xung Thái Tuế, vừa bước sang năm thứ 2 của hạn Tam Tai.

Trong năm nay, người tuổi Tý có thể phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bủa vây về công việc. Sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh nên người tuổi Tý khó phát triển thêm. Tuy nhiên, họ có thể sử dụng sự chăm chỉ của bản thân để cải thiện hung vận. Đây cũng là thời gian tốt để bạn tích lũy thêm kiến thức để chuẩn bị cho sự đột phá về sau.

6 tháng cuối năm Quý Mão 2023, những con giáp này hạn nặng, tiền mất tật mang, không làm gì cũng gặp xui xẻo, cẩn thận để không rước họa vào thân - Ảnh 2
3 con giáp phải hết sức cẩn thận vào 6 tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, con giáp này gặp hạn tiểu nhân quấy phá, dễ bị hãm hại hoặc vướng phải thị phi. Do đó, cẩn trọng về lời ăn tiếng nói và hành động là thực sự cần thiết. Tài vận tuổi Tý trong năm 2023 cũng chưa thật sự ổn định. Công việc trì trệ sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của bản mệnh này. Hơn nữa, người tuổi Tý cũng cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn để đề phòng mất tiền mất của bởi năm nay có thể là một năm hao tài.

Do ảnh hưởng của hạn Tam tai nên sức khỏe con giáp này có phần giảm sút. Trong năm nay, người tuổi Tý cần cân nhắc đối với việc đưa ra các quyết định lớn, việc xuất hành, hạn chế đi xa trong 6 tháng cuối năm 2023 để bảo vệ bản thân. Điểm sáng duy nhất của Tý trong năm Quý Mão 2023 nằm ở phương diện tình cảm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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