Từ nay đến hết tháng 10: Đón trọn lộc trời, 3 con giáp vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 11:17

Thời gian từ nay đến hết tháng 10, những con giáp may mắn dưới đây sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc.

Tuổi Sửu

Đối với những người tuổi Sửu, việc làm ăn phát tài trong thời gian từ nay đến hết tháng 10. Con giáp này luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. 

Người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông. Đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. 

Từ nay đến hết tháng 10: Đón trọn lộc trời, 3 con giáp vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ tự khởi nghiệp trong thời gian từ nay đến hết tháng 10. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Đặc biệt, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp dễ dàng thăng tiến. 

Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Từ nay đến hết tháng 10: Đón trọn lộc trời, 3 con giáp vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải từ nay đến hết tháng 10. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. 

Không chỉ vậy, những người tuổi Tý cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong thời gian này có lẽ người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.  Nhưng đây không phải là giấc mớ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn. 

Từ nay đến hết tháng 10: Đón trọn lộc trời, 3 con giáp vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, phú quý không ngừng, có của ăn của để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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