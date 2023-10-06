Sang giữa tháng 10/2023, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của 3 con giáp ĐỎ RỰC, ngồi yên vị trên đống tiền, vận may ập tới

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 14:23

Giữa tháng 10 dự đoán, 3 con giáp may mắn dưới đây nhận được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ thăng tiến trong công việc, kinh doanh phát tài phát lộc.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn nên dễ dàng vượt qua mọi thử thách.

Giữa tháng 10 dự đoán, những người tuổi Ngọ do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Không những được quý nhân giúp đỡ mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài giàu có, làm việc gì cũng thành công.

Sang giữa tháng 10/2023, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của 3 con giáp ĐỎ RỰC, ngồi yên vị trên đống tiền, vận may ập tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, giữa tháng 10, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn. Mọi chuyện khó khắn trước đây sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Sự nghiệp của con giáp này tiếp tục phát triển rực rỡ. Mùi nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Những chú Dê không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ dễ trở nên giàu có.

Sang giữa tháng 10/2023, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của 3 con giáp ĐỎ RỰC, ngồi yên vị trên đống tiền, vận may ập tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp nhận định rằng, người cầm tinh con Khỉ bước vào giai đoạn đổi đời vào giữa tháng 10. Tài lộc không ngừng tăng lên, cứ mở cửa là thấy tiền ùa vào nhà. Những tháng vừa qua, tuổi Thân đã gặp nhiều khó khăn. 

Trong thời gian này, Thần Tài mở sổ vàng chấm tên, cầm tay chỉ việc nên tài lộc quấn thân, tiền bạc ngập nhà, tiêu hoài không hết. Nhờ Thần Tài và quý nhân chiếu cố, con giáp này có thể hoàn thành những dự định đang dở dang.

Sang giữa tháng 10/2023, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của 3 con giáp ĐỎ RỰC, ngồi yên vị trên đống tiền, vận may ập tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi thứ Năm ngày 21/9/2023 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến, Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tử vi ngày mới 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, tuổi Thân sự nghiệp thăng tiến, tuổi Ngọ tiểu nhân rình rập, phá bĩnh.

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