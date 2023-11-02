Từ nay, 3/11 đến 30/11: 3 con giáp lộc lớn lộc nhỏ có đủ, tình duyên viên mãn, danh vọng ập đến bất ngờ

Từ nay, 3/11 đến 30/11, người tuổi Tỵ rất cẩn thận, tỉ mỉ ở nơi làm việc. Họ chú ý đến từng chi tiết nhỏ, theo đuổi sự hoàn hảo và hành động có trật tự.

Họ có kỹ năng phân tích xuất sắc, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và thiết kế các chiến lược giải pháp chu đáo.

Con giáp này thường thể hiện khả năng cạnh tranh xuất sắc trong công việc. Họ rất kiên trì, quyết tâm thực hiện công việc của mình đến cùng khả năng thể hiện sự xuất sắc trong sự tinh tế và thực hiện công việc của mình đến cùng.

Đồng nghiệp luôn cho rằng con giáp tuổi Tỵ là hiện thân của sự nghiêm túc và chuyên nghiệp nên những ý kiến, đề xuất của họ luôn được đánh giá cao.

Lãnh đạo đánh giá cao tinh thần làm việc của tuổi Tỵ. Tính chuyên nghiệp và chất lượng công việc của họ luôn được đảm bảo. Tháng 11, con giáp này sẽ có nhiều bước tiến quan trọng.

Đối mặt với khó khăn, con giáp này luôn có thể dựa vào tài năng và sự quyết tâm của mình để giải quyết từng vấn đề một và dẫn dầu trong các cuộc cạnh tranh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ nay, 3/11 đến 30/11, những người tuổi Sửu không được đối xử công bằng, nên bạn đang tìm cách giải quyết tốt công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu giải quyết tốt công việc, còn hạn chế các kỹ năng chuyên môn cao.

Tình cảm: Tình cảm hiện tại của cả hai vững vàng, bạn hạnh phúc với người yêu hiện tại.

Tài lộc: Tài lộc có sẵn, bạn nên biết cơ hội nắm lấy.

Sức khoẻ: Bạn không thích vận động ngoài trời, thích ngủ nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ nay, 3/11 đến 30/11, tuổi Ngọ đang làm kinh doanh có thể mong đợi một giai đoạn hồng phát. Tài chính đặc biệt thăng hoa, giúp tinh thần bản mệnh phấn chấn trong suốt cả tháng và hỗ trợ rất nhiều cho gia đình.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang trong giai đoạn tràn ngập hạnh phúc. Vận trình tình cảm đặc biệt thăng hoa, người độc thân nên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tình cờ với người trong mộng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ trổ cửa dựng cửa, khai trương, xuất hành, các việc khác cũng không hay. Do vậy, tuổi Ngọ nên lưu ý bố trí các công việc đó vào thời điểm khác.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.