Từ mùng 2/9 âm lịch kéo đến giữa tháng, 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 10:48

Top 3 con giáp sẽ đón nhận nhiều cơ hội xuất hiện khi bước sang thời gian từ ngày 2/9 âm lịch kéo đến giữa tháng. Chỉ cần bạn nhanh chóng nắm bắt ắt sẽ chuyển vận, đổi đời không xa.

Tuổi Sửu

Thần Tài xuất hiện ngay khi bước sang thời gian từ ngày 2/9 âm lịch đến giữa tháng giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái. Thu nhập của bản mệnh tăng tiến khá rõ. Công việc đầu tuần tương đối bận rộn nên tuổi Sửu cần đảm đủ sức khỏe để hoàn thành mọi việc.

Trong tình cảm, nhờ cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Tình cảm các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng. Bản mệnh sẽ sớm an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Từ mùng 2/9 âm lịch kéo đến giữa tháng, 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Thần Tài xuất hiện ngay khi bước sang thời gian từ ngày 2/9 âm lịch đến giữa tháng giúp con giáp tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nghề chính lẫn nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời gian từ ngày 2/9 âm lịch đến giữa tháng, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc. Cung Quan lộc bất ngờ thịnh vượng giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế. Thời gian qua, con giáp này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khi làm gì cũng thất bại.

Bản mệnh bỏ lỡ nhiều thứ, trong đó công việc và tài chính rơi vào thử thách không kiểm soát được. Nhưng đừng lo, trong thời gian này, Tuổi Tỵ nhanh chóng tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm nên chẳng mấy lấy lại những gì đã mất. Bản mệnh còn được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội gia tăng thu nhập khổng lồ.

Từ mùng 2/9 âm lịch kéo đến giữa tháng, 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Thời gian từ ngày 2/9 âm lịch đến giữa tháng, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều hỷ sự trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ mùng 2/9 âm lịch đến giữa tháng, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến. Tất cả là nhờ bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu. Trong công việc, tuổi Thân còn được thần tài và quý nhân xuất hiện chiếu cố, giúp mọi thứ trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn.

Điều quan trọng, tuổi Thân hãy vận dụng trí thông minh của mình để xây dựng một nền tảng vững chắc. Mặc dù gặp nhiều may mắn nhưng tuổi Thân vẫn nên đề phòng họa phá tài. Có kẻ xấu đang chờ bản mệnh sơ hở để lừa gạt tiền bạc.

Từ mùng 2/9 âm lịch kéo đến giữa tháng, 3 con giáp trúng số liên tục, thu nhập tăng vọt, công danh tới tấp, ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Từ mùng 2/9 âm lịch đến giữa tháng, tài lộc của tuổi Thân đã có dấu hiệu tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán chính xác đến 99%, qua đêm nay 23/9, 3 con giáp hội tụ tứ linh, phúc báo đề huề, tiền tài dư dả, không lo thiếu thốn

Dự đoán chính xác đến 99%, qua đêm nay 23/9, 3 con giáp hội tụ tứ linh, phúc báo đề huề, tiền tài dư dả, không lo thiếu thốn

Qua đêm nay 23/9, xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong cuộc sống chỉ cần bạn dũng cảm nắm bắt và kiên trì thực hiện tới cùng thì sự nghiệp cũng rất phát triển.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 2 tử vi ngày 26/9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở