Từ mùng 2/3 - 13/3 âm lịch: Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 12:56

Thời gian từ mùng 2/3 đến 13/3 âm lịch, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ luôn cố gắng trong công việc, được nhiều người kiêng nể. Dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Từ mùng 2/3 đến 13/3 âm lịch, nhờ có cát tinh soi chiếu nên con giáp giàu có tuổi Ngọ sẽ phất lên ngoạn mục, tình tiền như ý.

Từ thời gian này, tuổi Ngọ càng lắm của nhiều tiền, mở rộng cửa đón tài lộc vào nhà. Con giáp này muốn khổ cũng không được, cuộc sống an nhàn viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ, phát hờn không thôi.

Từ mùng 2/3 - 13/3 âm lịch: Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nếu như thời gian trước gặp nhiều xui xẻo thì từ mùng 2/3 đến 13/3 âm lịch, con đường tài lộc của người tuổi Thìn vô cùng tốt đẹp, sự nghiệp cuộc sống vô thăng hoa phát tài. Trong thời gian này, họ sẽ gặp đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên đáng kể khiến mọi thứ vận hành theo một trình tự thuận lợi.

Người tuổi Thìn nên tập trung hết sức cho công việc thì sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Bạn nỗ lực bao nhiêu thì thành quả nhận về tốt đẹp bấy nhiêu, đừng dại dột bỏ qua cơ hội này. Tình cảm của bạn cũng vô cùng thăng hoa, bạn sẽ có những giờ phút viên mãn bên nửa kia.

Từ mùng 2/3 - 13/3 âm lịch: Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hòa đồng, thân thiện và biết nghĩ là những gì người khác nhắc đến người tuổi Mùi. Họ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân sẵn sàng hỗ trợ Mùi trong công việc, giúp họ có của ăn của để.

Từ mùng 2/3 đến 13/3 âm lịch, tuổi Mùi sẽ đón đại hỷ ập xuống đầu với tài khoản nhân đôi, tha hồ chiêu tài đón lộc, tiêu xài thả ga ví vẫn rủng rỉnh. Đặc biệt, con giáp này có quyết tâm lớn với sự nghiệp và tiền tài. Những người tuổi tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội tới, càng bùng nổ dữ dội.

Từ mùng 2/3 - 13/3 âm lịch: Thần Tài bám riết, 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp 'chuyển sao hoán số', gặt cả cánh đồng vàng, tiền bạc nhét chặt ví, làm gì cũng sinh lời

Trong 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp 'chuyển sao hoán số', gặt cả cánh đồng vàng, tiền bạc nhét chặt ví, làm gì cũng sinh lời

Đúng 6 ngày cuối tháng 2 âm lịch, vận đổi sao rời, 3 con giáp may mắn đón nhận tài vận thăng tiến. Trong khi Ngọ đón tin vui sự nghiệp thì Mùi lại được cải thiện tài chính.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 1/3 âm lịch tử vi hôm nay tử vi tháng 3 âm lịch tử vi đầu tháng 3 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui