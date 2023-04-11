Từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7: Đại lộc ập đến, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, phát tài thăng hoa, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 04:39

Tử vi nói rằng, từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7, những con giáp này sẽ được Bồ Tát che chở mà đón nhận nhiều may mắn. Liệu bạn có nằm trong số đó không?

Tuổi Tuất

Trong khoảng thời gian vừa qua, những người tuổi Tuất phải chịu áp lực lớn về đường tài lộc, sự nghiệp cũng chẳng mấy suôn sẻ. Tuy nhiên, từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7, năng lực cá nhân vượt trội sẽ giúp bản mệnh có những bước tiến không ngừng trong sự nghiệp. 

Cụ thể, Tuất dễ có bước đột phá tại nơi làm việc, giành được những tràng pháo tay tán thưởng, thậm chí là các đối thủ cạnh tranh cũng phải nể phục, kiêng dè bạn. Không chỉ vậy, việc kiếm tiền và làm giàu của con giáp này cũng dễ dàng hơn rất nhiều, hứa hẹn trong tương lai gần sẽ giàu sang phú quý, thăng chức tăng lương đều nằm trong tầm tay. 

Từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7: Đại lộc ập đến, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, phát tài thăng hoa, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần rất mạnh mẽ, can đảm, có dũng khí hành động và đổi mới, nên dù có làm trong ngành nghề nào thì họ cũng trở thành cánh tay đắc lực của lãnh đạo. Dự đoán từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7, người tuổi Dần còn gặp nhiều may mắn hơn khi được Bồ Tát phù hộ. 

Không chỉ đón nhận nhiều phước lành trong cuộc sống, những người tuổi Dần còn bắt đầu thăng tiến trong công việc, bạn dễ được lãnh đạo cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ vậy, những người độc thân cũng vượng vận đào hoa, dễ tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình, các cặp vợ chồng cũng hòa hợp, yên ấm. 

Từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7: Đại lộc ập đến, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, phát tài thăng hoa, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tâm hồn tinh tế, nhạy bén. Trong công việc, họ có năng lực làm việc vượt trội, không những vậy còn có tài quan sát, không hành động vội vàng mà chuẩn bị mọi thứ rất tỉ mỉ. Trong khoảng thời gian trước, Mão có thể gặp phải vận đen, nhưng bạn sẽ có cú lội ngược dòng ngoạn mục từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7.

Sự nghiệp của Mão thăng hoa, con đường làm giàu của bản mệnh không còn bị cản trở giúp bạn kiếm được nhiều tiền bạc, của cải hơn. Tiền lương của Mão có thể tăng lên gấp đôi, các khoản thu nhập phụ cũng tăng lên nên dòng của cải đều đặn chảy vào túi bạn khiến người xung quanh cũng đỏ mắt mà ghen tị.

Từ giữa tháng 4 đến hết tháng 7: Đại lộc ập đến, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, phát tài thăng hoa, đổi vận rực rỡ, nhận đầy phúc báo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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