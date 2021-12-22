Từ giờ đến rằm tháng Chạp, 3 con giáp này 'vươn lên từ tro tàn', tiền tài, vật chất không thiếu thứ gì

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 23:16

Tử vi 12 con giáp dự báo trước rằng, 3 con giáp này từ nay đến rằm tháng Chạp làm gì cũng thuận, tài chính ổn định, vạn sự hanh thông

Tuổi Tý

Từ giờ đến rằm tháng Chạp, tuổi Tý có dấu hiểu của sự may mắn kéo đến, đường bản mệnh sẽ lên cao. Đây là thời điểm tốt để tuổi Tý cố gắng hết mình dành được thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ thăng tiến vô cùng nhanh chóng.

Hãy làm việc thật nhiều, vận dụng hết khả năng của mình vốn có để có được kết quả mỹ mãn nhất. Trong lĩnh vực tài chính, tuổi Tý sẽ có cơ hội kiếm thêm một số tiền lớn gấp bội những tháng trước đó. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng đều được quý nhân phù trợ.

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Đường tài lộc từ giờ đến rằm tháng Chạp của tuổi Mùi diễn ra rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường tài lộc từ giờ đến rằm tháng Chạp của tuổi Mùi diễn ra rất thuận lợi. Sao Thiên Quan sẽ giúp bạn có thể đạt được nhiều thành tựu, thu về nguồn tài chính gấp bội.

Bên cạnh đó, sao này còn giúp cho tuổi Mùi hóa giải những hiềm khích trước đây với mọi người xung quanh. Bạn sẽ có nhiều mối quan hệ tốt hơn và được mọi người quan tâm giúp đỡ. Hãy mở lòng mình và tha thứ để trở thành những người đồng nghiệp tốt nhất của nhau.

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Từ giờ đến rằm tháng Chạp, nhờ có sự giúp đỡ của sao Thái Dương và Thiên Hỷ, tuổi Tuất sớm đạt được nhiều thành công lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lâu nay, những dự định mà tuổi Tuất đặt ra đều chưa đạt được hết. Nhưng từ giờ đến rằm tháng Chạp, nhờ có sự giúp đỡ của sao Thái Dương và Thiên Hỷ, tuổi Tuất sớm đạt được nhiều thành công lớn nhất. Một nguồn thu lớn sẽ đến với bạn.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ còn giúp tuổi Tuất có cơ hội lên một bước tiến mới trong sự nghiệp. Tuổi Tuất chỉ cần cố gắng vượt qua mọi thử thách, bằng tài năng của chính bạn, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Ngoài ra, tuổi Tuất cũng nên tự tin để nhận bất cứ nhiệm vụ gì mà cấp trên giao phó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp này KHỔ TẬN CAM LAI, xua tan vận rủi, đón chào vận may, tài lộc vượng phát

Tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp này KHỔ TẬN CAM LAI, xua tan vận rủi, đón chào vận may, tài lộc vượng phát

Tử vi cho thấy, trong tháng 12 âm lịch tới 3 con giáp này sẽ nắm bắt được cơ hỏi để đổi đời, mọi vận đen hay xui xẻo đều biến mất, nhường chỗ cho may mắn để đón chào năm mới.

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