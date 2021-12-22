Tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp này KHỔ TẬN CAM LAI, xua tan vận rủi, đón chào vận may, tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 23:02

Tử vi cho thấy, trong tháng 12 âm lịch tới 3 con giáp này sẽ nắm bắt được cơ hỏi để đổi đời, mọi vận đen hay xui xẻo đều biến mất, nhường chỗ cho may mắn để đón chào năm mới.

Tuổi Dần

Trong tháng 12 âm lịch tới, tuổi Dần có nhiều may mắn, đặc biệt là về phần tài lộc. Điều đặc biệt, con giáp này có cơ hội kiếm tiền không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu.

Một số công việc khác của tuổi Dần cũng có phần trôi chảy hơn. Dù đôi khi vẫn có một vài sự cố xảy đến, nhưng tuổi Dần đều nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết tốt thậm chí có thể xoay chuyển tình thế.

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Bước vào tháng 12 âm lịch tới, sau những điều xui xẻo, cuối cùng thần tài đã đến với người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước vào tháng 12 âm lịch tới, sau những điều xui xẻo, cuối cùng thần tài đã đến với người tuổi Mão. Họ thường xuyên gặt hái được thành công, tuy nhiên, đây chính là những thành quả mà họ đã gây dựng được trong những tháng vừa qua trong năm.

Tuy nhiên, người tuổi Mão thường hay gặp phải khó khăn khi xem xét vấn đề. Chính sự cân nhắc quá kỹ càng đôi khi khiến họ đánh mất cơ hội của bản thân. Vì thế, với người tuổi Mão, lời khuyên dành cho bạn chính là cơ hội chỉ đến 1 lần, người khôn ngoan sẽ biết nắm bắt kịp lúc.

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Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ nhận thấy có rất nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong những tháng trước, tuổi Ngọ gặp nhiều trở ngại trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Tuy nhiên, may mắn là con giáp này đã học được cách bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc cá nhân của mình.

Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ nhận thấy có rất nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt mình, người làm công ăn lương thì được lãnh đạo đánh giá cao, người làm kinh doanh thì nắm bắt được những cơ hội đầu tư xứng đáng. Nhờ vậy mà thu nhập của người tuổi Ngọ lúc nào cũng rủng rỉnh, họ có thể giải quyết được tất cả những vấn đề còn khúc mắc, cuộc sống trở nên nhẹ nhõm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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