Tình duyên 12 con giáp ngày 23/12/2021: Dần được mệnh đào hoa, Ngọ lạnh nhạt, Hợi vô cùng tâm lý

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 19:00

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 23/12/2021 cho thấy, chuyện yêu đương của mọi người ai cũng có những rắc rối riêng cần giải quyết.

Tuổi Tý

Cục diện Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa tuổi Tý và người nhà không được như ý muốn. Hai bên thường xuyên có những quan điểm trái ngược với nhau. Bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình mà hãy thử lắng nghe suy nghĩ của đối phương.

Tuổi Sửu

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, tuổi Sửu rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù phải đối diện với chuyện gì đi nữa, con giáp này cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng đối phương để đưa ra những quyết định thống nhất.

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Dù là người độc thân hay những người đã lập gia đình cũng đón nhận được hạnh phúc nhờ đào hoa vượng nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dù là người độc thân hay những người đã lập gia đình cũng đón nhận được hạnh phúc nhờ đào hoa vượng nâng đỡ. Tình cảm của các cặp đôi luôn giữ được sự mãnh liệt, nồng nàn như trước nay.

Tuổi Mão

Nửa kia của con giáp này là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận mà không cần con giáp này phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và vun đắp mỗi ngày.

Tuổi Thìn

Vận trình tình duyên có chút bất ổn. Tình yêu đơn phương dễ đem tới cho con giáp này nỗi buồn phiền và chán nản. Tuy nhiên, ngoài việc thuận theo tự nhiên thì bản mệnh cũng không biết có thể làm gì khác.

Tuổi Tỵ

Sự sáng tạo, nhạy bén và tinh tế giúp con giáp này luôn tạo được những bất ngờ cho nửa kia của mình. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ được dài lâu thì cần sự nỗ lực, chủ động từ cả hai phía.

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Sự sáng tạo, nhạy bén và tinh tế giúp con giáp này luôn tạo được những bất ngờ cho nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Chính vì vậy mà tình cảm đôi lứa theo thời gian mà trở nên lạnh nhạt, xa cách.

Tuổi Mùi

Đặc biệt trong ngày Hỏa sinh Thổ, tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Những mặt tính cách nổi bật giúp con giáp này dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái. Tuy nhiên, hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đến với ai đó.

Tuổi Thân

Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy, bản mệnh dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất động trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và tìm thời điểm thích hợp hơn để thảo luận lại.

Tuổi Dậu

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù phải đối diện với chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất.

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Với nửa kia, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với nửa kia, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, tuổi Tuất cũng luôn giúp đỡ đối phương trong các công việc gia đình. Trò chuyện với nửa kia cũng khiến bản mệnh cảm thấy như trút đi gánh nặng.

Tuổi Hợi

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và vun đắp mỗi ngày.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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