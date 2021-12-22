Thương Quan ảnh hưởng, Tỷ Kiên nhắc nhở, 3 con giáp này ngày 23/12/2021 dễ vướng thị phi, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 21:30

Tử vi ngày 23/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này gặp nhiều chuyện không may, họa nhiều hơn phúc.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 23/12/2021 hôm nay, trên phương diện sự nghiệp, tuổi Mão dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp. Con giáp này thường khăng khăng làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác.

Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định cho mình. Bản mệnh không nên làm việc gì trong cơn nóng nảy, bởi như vậy có thể gây ra sai sót hoặc hối tiếc sau này. Tuổi Mão nên hành xử lý trí hơn thay vì cảm tính.

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Sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự xuất hiện của Thương Quan sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Tý trong ngày hôm nay. Sự chủ quan lơ là trong công việc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những sai sót khiến mọi công sức của bạn bị đổ bể chỉ trong phút chốc.

Lúc này, tốt nhất bạn nên suy nghĩ hết sức thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. Đừng dễ dàng tin lời người khác kẻo tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

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Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 23/12/2021 cho thấy, Tuổi Thân không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Tỷ Kiên là lời nhắc nhở bạn chớ nên để bản thân vướng vào những chuyện thị phi chốn công sở. Bạn sẽ chịu không ít tổn thất cả về uy tín lẫn danh tiếng đó. Tốt nhất, bạn nên tập trung toàn tâm toàn lực vào công việc của mình, đừng để tâm đến những việc xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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