Từ giờ đến hết tháng 8, 3 con giáp này cẩn trọng tiểu nhân quấy phá, chặn đường công danh, tài lộc tụt dốc

Tâm linh - Tử vi 17/08/2021 12:36

Từ giờ đến hết tháng 8, vận đen sẽ bao trùm lấy cuộc đời của 3 con giáp xui xẻo, làm sự nghiệp ngày càng tụt dốc, khó lòng mà phất lên lại được. Chưa kể, kẻ gian còn rình rập, chờ ngày hãm hại sau lưng các con giáp này.

Tuổi Sửu

Dù đã rất cố gắng trong thời gian qua những người tuổi Sửu vẫn không được mọi người công nhân, sự nghiệp cứ dậm chân tại chỗ, mãi không chịu thăng lên. Bởi lẽ con giáp xui xẻo này đã đắc tội với Hung Tinh nên giờ phải chịu chuỗi ngày sống trong khó khăn cực khổ. Chưa kể, từ giờ đến cuối tháng 8, mệnh Sửu không chỉ đối phải mặt với áp lực công việc dày đặc, mà còn bị sếp trên chèn ép, gây ra nhiều sự ức chế trong lòng. Điều mà Sửu nên lên nhất là tạm hoãn mọi việc lại mà có những định hướng rõ ràng hơn trong tương lai.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ giờ đến hết tháng 8, bao nhiêu cánh cửa thành công của người Tuổi Ngọ sẽ đều bị đóng sập, may mắn, tài lộc cũng dần tiếp bước ra đi. Ngọ cứ ham chơi lười làm, ỷ lại vào những chiến tích vang dội trong quá khứ, mà mãi "ngủ quên trong chiến thắng" của bản thân. Vạn sự tiếp đến của con giáp này sẽ ngày càng khó khăn, sự nghiệp cũng dần bí lối, khó lòng thăng tiến lên được nữa. Điều hiển nhiên mà chủ mệnh phải tập trung làm nhất là thay đổi bản tính, quay lại làm ăn để vượt qua kiếp nạn này.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ giờ đến cuối tháng 8, người tuổi Hợi sẽ xảy ra rất nhiều xung đột không đáng có với người xung quanh, đặc biệt là với các đồng nghiệp nơi công sở. Bởi tính cách thẳng thắn, lại hay nóng tính nên con giáp này chẳng kiêng nể bất kỳ ai. Nhưng ai ngờ được, khi may mắn qua đi thì tai họa ập đến với tức thì. Hợi sẽ bị kẻ gian bày mưu, đá đổ sự nghiệp, tiền tài có nhiều gấp mấy thì cũng tiêu tán bằng hết và điều tệ nhất là con giáp này phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Tử vi thứ Ba ngày 17/8/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Hợi quý nhân phù trợ, may mắn tràn trề, Ngọ cẩn thận lời ăn tiếng nói, Dần chú ý chi tiêu

Tử vi thứ Ba ngày 17/8/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Hợi quý nhân phù trợ, may mắn tràn trề, Ngọ cẩn thận lời ăn tiếng nói, Dần chú ý chi tiêu

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 17/8/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Hợi sự nghiệp thuận lợi, tài lộc tăng đều. Trong khi đó, Ngọ thị phi bủa vây, Dần hạn chế chi tiêu, tránh rơi vào cảnh thiếu hụt.

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