Từ giờ đến hết tháng 4: Phật tổ chiếu sáng cả con đường, 3 con giáp vượt mọi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 06:59

Những con giáp may mắn tha hồ đón toàn tin vui khi vận khí thăng hoa, mây mù xui xẻo cuối cùng đã lùi xa từ giờ đến hết tháng 4.

Tuổi Ngọ

Từ giờ đến hết tháng 4, người tuổi Ngọ được sao Thái Dương che chở vì vậy công việc hanh thông và thăng tiến nhẹ nhàng. Đồng thời, vận may ập đến mang theo vận quý nhân vượng lên giúp con giáp này giải quyết kha khá những khúc mắc đang tồn đọng. Cơ hội thăng tiến cũng đang mở ra trước mắt tuổi Ngọ. Cát tinh tạo nhiều điều kiện cho bản mệnh phát huy năng lực cá nhân của mình, tạo ra những cơ hội để bạn thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác.

Tài lộc của bản mệnh cũng có lộ trình tăng tiến rất nhanh. Với lợi thế chiếm giữ hiện tại bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu chứ không bó hẹp trong một công việc chính. Quan trọng nhất là quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý để luôn duy trì được khoản tích lũy. Không khí gia đình khá hài hòa cũng tạo động lực lớn để bạn thêm cố gắng. Dù đôi lúc vẫn không tránh được khúc mắc nhưng các thành viên luôn nhường nhịn, yêu thương nhai nên tình trạng căng thẳng được giải quyết nhanh chóng.

Từ giờ đến hết tháng 4: Phật tổ chiếu sáng cả con đường, 3 con giáp vượt mọi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xin chúc mừng tuổi Dậu vì từ giờ đến hết tháng 4, bạn được điểm danh là một trong những con giáp phát tài. Nhờ có tài tinh nhập mệnh, con giáp này được soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Bạn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, giúp bạn có thể giải quyết được các vấn đề tài chính đang mắc phải.Bên cạnh đó, thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Chẳng những tài lộc mà tình duyên của tuổi Dậu cũng đang vượng lên trông thấy. Thời điểm này người độc thân không ra chớp thời cơ thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống. 

Từ giờ đến hết tháng 4: Phật tổ chiếu sáng cả con đường, 3 con giáp vượt mọi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi dự đoán, từ giờ đến hết tháng 4, người tuổi Mão nhận được sự hậu thuẫn khá lớn từ vận may của bản thân, đây là lúc cho bạn tỏa sáng. Cát tinh xuất hiện sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Mão. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh. Vận khí của tuổi Mão trong tuần này vô cùng hưng thịnh, vì thế mà sự nghiệp lẫn tài vận của bạn cũng thăng hoa, viên mãn. 

Có thể nói hầu hết các kế hoạch, dự định của những nàng Mèo đều diễn ra suôn sẻ trong thời điểm này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Công việc ngày càng suôn sẻ, kéo theo thu nhập của mệnh chủ cũng khởi sắc. Túi tiền của Mão cứ dần dần mà tăng lên, đến một lúc nào đó con giáp này sẽ đứng vào hàng đại gia, giàu có khiến nhiều người ghen tị.

Từ giờ đến hết tháng 4: Phật tổ chiếu sáng cả con đường, 3 con giáp vượt mọi tai ương, sống đời phú quý, tiền tài dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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