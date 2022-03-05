Từ giờ đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có phúc khí vây quanh, làm ăn phát đạt, tiền nhét chật tủ

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 17:33

Tử vi dự báo, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, công danh thăng tiến. Sự nghiệp ngày càng tiến bước, thăng hoa, thu nhập theo từng tháng cũng tăng dần đều.

Tuổi Sửu

Trong thời gian từ giờ đến giữa tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ có bước tiến dài trong sự nghiệp, mặc dù kinh tế đang có nhiều biến động do đại dịch. Sửu liên tục đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc, lấy được niềm tin nơi cấp trên nên con đường thăng quan tiến chức cũng rộng mở.

Kèm theo đó, mức thu nhập của Sửu sẽ tăng lên đều đều trong thời gian này nếu con giáp biết chăm chỉ làm ăn, tích góp tiền bạc. Chắc rằng cuộc sống giàu sang, dư dả sẽ sớm đến với bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Từ giờ đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có phúc khí vây quanh, làm ăn phát đạt, tiền nhét chật tủ - Ảnh 1
Từ giờ đến giữa tháng 2 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ có bước tiến dài trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Dự đoán, từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, Ngọ sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà, tài tiền rủng rỉnh. Với vận khí ngút trời, Ngọ cứ băng băng tiến về phía trước trên con đường thành công của mình mà không gì có thể cản lại được.

Con giáp may mắn này sẽ liên tục trúng đậm những bản hợp đồng lớn, bao nhiêu tiền tài, của cải kéo nhau vào túi Ngọ. Chẳng mấy chốc người mệnh Ngọ sẽ giàu sang phú quý, tiền tài bạc ngàn, tiêu mãi không hết.

Từ giờ đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có phúc khí vây quanh, làm ăn phát đạt, tiền nhét chật tủ - Ảnh 2
Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, Ngọ sẽ được thần tài gõ cửa, lộc lá đầy nhà, tài tiền rủng rỉnh - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Trong thời gian từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch là chuỗi ngày thăng hoa mà Phúc Tinh bù đắp cho người tuổi Dậu sau những một khoảng thời gian dài lao động vất vả, khó khăn. Con giáp may mắn tề tựu, khí vận tràn trề làm việc hăng hái.

Những khoản đầu tư của Dậu trước đây thì trong thời gian này sẽ bắt đầu sinh ra lợi nhuận, tiền bạc sẽ cứ thế gia tăng, hầu bao lúc nào cũng căng chặt. Chưa hết, Dậu còn được quý nhân song hành, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.

Từ giờ đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp có phúc khí vây quanh, làm ăn phát đạt, tiền nhét chật tủ - Ảnh 3
Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch là chuỗi ngày thăng hoa mà Phúc Tinh bù đắp cho người tuổi Dậu - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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