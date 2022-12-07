Từ giờ đến giữa tháng 12, những con giáp nào được nhiều phúc lành, tiền căng chặt ví, ngồi không thu lộc, đổi số giàu sang?

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 14:40

Bước sang thời gian từ giờ đến giữa tháng 12, chúc mừng 3 tuổi gặp được hậu thuẫn đến từ Tài Thần và Hỷ Thần, cuộc sống dư dả, công danh sáng ngời.

Tuổi Sửu 

Chúc mừng tuổi Sửu tìm được ánh sáng rực rỡ từ giờ đến giữa tháng 12. Cát Tinh yêu mến trợ lực mà bạn gặp được nhiều điều hạnh phúc, thành tích vượt trội khiến người người ngưỡng mộ.  Ngay trên phương diện sự nghiệp, bắt gặp bạn bè, đồng đội cùng chung lý tưởng mà bắt tay hợp tác ở các dự án mới mẻ mang đến kết quả chứa con số khổng lồ. Cấp trên hoan ngênh tinh thần mà thưởng nóng. 

Tài lộc trên đà tăng tiến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người làm công ăn lương hay với người kinh doanh thì đều thu lại kinh nghiệp, tìm ra lối đi đúng đắn, ẵm trọn tiền bạc về tay. Người độc thân ngày này hạnh phúc hơn cả khi được người mình để ý bấy lâu chủ động bắt chuyện, tiến tới. Với những người đã có đôi có cặp được dịp hâm nóng tình cảm, thắp sáng ngọn lửa yêu đương. 

Từ giờ đến giữa tháng 12, những con giáp nào được nhiều phúc lành, tiền căng chặt ví, ngồi không thu lộc, đổi số giàu sang? - Ảnh 1
Chúc mừng tuổi Sửu tìm được ánh sáng rực rỡ từ giờ đến giữa tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi từ giờ đến giữa tháng 12, sao Thái Dương chiếu mệnh nên những người tuổi Tỵ trở nên vượng vận quý nhân, làm gì cũng đạt được kết quả như ý nguyện. Công việc diễn ra trôi chảy, một vài khó khăn không thể làm bạn nản chí lại thêm được quý nhân mách nước, vượt qua nhẹ nhàng. 

Những thành tích ấn tượng, nổi bật mà bạn đạt được khiến cấp trên không khỏi hài lòng, có vẻ người này đã tính đến chuyện thăng chức cho bạn. Nguồn tài chính dồi dào nhờ việc mở rộng kinh doanh, dù là người làm công ăn lương thì cũng đều buôn bán online tốt, đón nhiều lộc lá về tay, tiền bạc không còn là vấn đề đáng lo ngại. 

Từ giờ đến giữa tháng 12, những con giáp nào được nhiều phúc lành, tiền căng chặt ví, ngồi không thu lộc, đổi số giàu sang? - Ảnh 2
Theo tử vi từ giờ đến giữa tháng 12, sao Thái Dương chiếu mệnh nên những người tuổi Tỵ trở nên vượng vận quý nhân, làm gì cũng đạt được kết quả như ý nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

May mắn được sao Hồng Loan mang tới vận đào hoa nên chuyện tình cảm hạnh phúc hơn bao giờ hết, bạn đón nhận không ít tin vui liên quan đến tình cảm cho dù là người độc thân hay người đã có gia đình.

Từ giờ đến giữa tháng 12, Tuất sẽ giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng trước đó nhờ khả năng tập trung cao độ, ý chí bền bỉ. Kể cả là vấn đề hốc búa nhất cũng được bạn tháo gỡ ấn tượng. Sự nghiệp thăng tiến từ vị trí đến các mối quan hệ, mọi khoản tiền thưởng trong ngày này nên được sử dụng vào những mục đích chính đáng hơn là chi tiêu hoang phí. Còn người làm ăn kinh doanh là khoảng thời gian tài lộc vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động mở rộng quy mô làm ăn, kí kết hợp đồng.

Từ giờ đến giữa tháng 12, những con giáp nào được nhiều phúc lành, tiền căng chặt ví, ngồi không thu lộc, đổi số giàu sang? - Ảnh 3
Từ giờ đến giữa tháng 12, Tuất sẽ giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng trước đó nhờ khả năng tập trung cao độ, ý chí bền bỉ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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