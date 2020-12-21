Từ đây đến hết năm 2021, những con giáp để dành được số tiền khủng nhất, tiêu xài thả ga ngày Tết

Trong công việc, Mùi là con giáp khá quyết đoán, bản lĩnh và tự tin. Những việc cấp trên giao cho bạn đều hoàn thành tốt, thậm chí còn đạt được thành tựu cao. Công việc tuy có hơi nhiều nhưng bạn vẫn vượt qua dễ dàng mà không gặp bất cứ khó khăn hay sai sót nào. Bạn có khả năng biến thù thành bạn nên có nhiều mối quan hệ tốt, khi khó khăn đều có người đứng ra giúp đỡ.

Thời điểm này, bạn nên gác lại chuyện yêu đương và tập trung vào công việc. Vì có thể bạn sẽ vướng phải mối quan hệ không như ý, có kẻ thứ ba chen ngang khiến vận tình duyên của bạn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Theo tử vi mới nhất, Ngọ là con giáp may mắn giỏi giang trong chuyện kinh doanh. Người làm công ăn lương được cấp trên công nhận tài năng, tiền bạc đều đổ về tiêu hoài không hết. Người kinh doanh buôn bán gặp được đối tác tốt, nguồn khách hàng tiềm năng.

Ngọ có vận tài chính vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Điều này giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn rất nhiều, không còn sợ ai cản đường thăng tiến. Bạn có thể tha hồ thể hiện kỹ năng ưu tú của mình khiến nhiều người nể sát đất.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần may mắn được sao tốt chiếu mệnh nên tình tiền đều viên mãn. Vận tài lộc của bạn tăng vọt lên mức đáng báo động. Những người tuổi Dần đầu tư vào đâu là trúng đậm ở đó, không gặp phải bất cứ khó khăn hay trở ngại gì.

Dần phát huy hết khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền từ nhiều ngành nghề, hãy cố gắng phát huy điểm mạnh này của mình để thăng hoa hơn trong công việc. Tuy nhiên về phương diện tình cảm, bạn không gặp được chuyện vui. Người độc thân vẫn lẻ bóng, không tìm được nhân duyên như ý.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp giỏi giang, kiếm tiền đỉnh tiêu tiền cũng không kém. Bạn làm một hưởng mười tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Vận tài lộc của bạn trong thời điểm này khá vượng, nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về cứ hết rồi lại đầy, rủng rỉnh tiêu không ngừng nghỉ. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đang đợi mình phía trước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm