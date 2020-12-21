4 ngày đầu năm 2021: 2 con giáp gánh lộc lớn trời ban, 3 con giáp gánh họa cẩn thận tiền tình mất sạch

Tâm linh - Tử vi 21/12/2020 13:00

Dưới đây là tử vi 12 con giáp những ngày đầu năm 2021, 2 con giáp may mắn gánh lộc trời ban, 3 con giáp xui xẻo gánh họa thị phi tiền tình mất sạch.

2 con giáp gánh lộc trời ban

Tuổi Thìn

tu vi 12 con giap 1
Thìn là con giáp may mắn, hốt lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn gánh lộc lá trời ban, tiền tiêu không hết. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên đánh giá cao tài năng của bạn. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều tin vui lớn, đầu tư đâu là trúng đậm đến đó. Trong chuyện tình cảm, người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn hốt hết lộc lá trời ban khi bước sang năm mới. Công việc của bạn gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn, cấp trên có cái nhìn tốt hơn về bạn. Bạn muốn gì được nấy, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Những việc bạn làm đều được công nhận, đồng nghiệp cũng yêu mến, giúp đỡ bạn nhiệt tình hơn. Dù có khó khăn gì cũng giải quyết êm đẹp mà không xảy ra bất cứ khó khăn nào.

3 con giáp gánh họa

Tuổi Tý

tu vi 12 con giap 2
Tý gánh họa xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp xui xẻo, gánh họa lớn vì lo chuyện bao đồng. Trong công việc, bạn bị cấp trên khiển trách, không có nhiều cơ hội thăng tiến. Thời điểm này, bạn nên hạn chế đầu tư, đừng tin tưởng ai quá mức mà tiền mất tình tan. Hãy an phận, âm thầm tìm cho mình con đường đi thích hợp. Vượt qua giai đoạn khó khăn này, bạn sẽ có vận trình tươi sáng hơn mà thôi.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp đen đủi, tiền bạc thất thoát nhiều. Bạn không nên đưa ra những lời phán xét hay chê bai bất cứ ai kẻo vướng họa thị phi vào người. Với người làm công ăn lương, bạn đừng nên nói những lời khó nghe làm mất mối quan hệ của mình. Với người kinh doanh buôn bán, đừng nghe lời người khác đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn mà bị lừa đảo mất tiền, mất tình.

Tuổi Mão

tu vi 12 con giap 3
Mão đừng tiêu tiền quá mức trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên lựa lời mà nói trong môi trường công sở để không làm phật lòng bất cứ ai. Trong công việc, bạn nên giữ quan điểm riêng của mình để không bị người khác dắt mũi. Trong thời điểm này, Mão làm gì cũng phải hết sức cẩn thận, đừng chuốc họa vào người. Đừng lo chuyện bao đồng mà rước buồn phiền thay người khác.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

7 ngày tới: 4 con giáp nhận được cơ hội ‘ngàn năm có một’, thu được nguồn tiền siêu to khổng lồ

7 ngày tới: 4 con giáp nhận được cơ hội ‘ngàn năm có một’, thu được nguồn tiền siêu to khổng lồ

Dưới đây là những con giáp may mắn nhận được cơ hội “ngàn năm có một” đổi đời, lên hương nhanh chóng, thu được nguồn tiền khủng nhất trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp xui xẻo con giáp đen đủi

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang