4 ngày đầu năm 2021: 2 con giáp gánh lộc lớn trời ban, 3 con giáp gánh họa cẩn thận tiền tình mất sạch

Theo tử vi 12 con giáp , Thìn gánh lộc lá trời ban, tiền tiêu không hết. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên đánh giá cao tài năng của bạn. Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều tin vui lớn, đầu tư đâu là trúng đậm đến đó. Trong chuyện tình cảm, người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nhiều hơn.

Mùi là con giáp may mắn hốt hết lộc lá trời ban khi bước sang năm mới. Công việc của bạn gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn, cấp trên có cái nhìn tốt hơn về bạn. Bạn muốn gì được nấy, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Những việc bạn làm đều được công nhận, đồng nghiệp cũng yêu mến, giúp đỡ bạn nhiệt tình hơn. Dù có khó khăn gì cũng giải quyết êm đẹp mà không xảy ra bất cứ khó khăn nào.

3 con giáp gánh họa

Tuổi Tý

Tý gánh họa xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp xui xẻo, gánh họa lớn vì lo chuyện bao đồng. Trong công việc, bạn bị cấp trên khiển trách, không có nhiều cơ hội thăng tiến. Thời điểm này, bạn nên hạn chế đầu tư, đừng tin tưởng ai quá mức mà tiền mất tình tan. Hãy an phận, âm thầm tìm cho mình con đường đi thích hợp. Vượt qua giai đoạn khó khăn này, bạn sẽ có vận trình tươi sáng hơn mà thôi.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp đen đủi, tiền bạc thất thoát nhiều. Bạn không nên đưa ra những lời phán xét hay chê bai bất cứ ai kẻo vướng họa thị phi vào người. Với người làm công ăn lương, bạn đừng nên nói những lời khó nghe làm mất mối quan hệ của mình. Với người kinh doanh buôn bán, đừng nghe lời người khác đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn mà bị lừa đảo mất tiền, mất tình.

Tuổi Mão

Mão đừng tiêu tiền quá mức trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên lựa lời mà nói trong môi trường công sở để không làm phật lòng bất cứ ai. Trong công việc, bạn nên giữ quan điểm riêng của mình để không bị người khác dắt mũi. Trong thời điểm này, Mão làm gì cũng phải hết sức cẩn thận, đừng chuốc họa vào người. Đừng lo chuyện bao đồng mà rước buồn phiền thay người khác.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm