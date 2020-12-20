2 năm tới, 4 con giáp này rũ sạch sẽ bùn đất đứng dậy thoát nghèo, hứng đầy tài lộc

Tâm linh - Tử vi 20/12/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, rũ sạch bùn đất đứng dậy thoát nghèo trong nháy mắt, hứng đầy lộc lá trời ban, giàu có nứt đố đổ vách trong 2 năm tới.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi phủi sạch hết vận xui, rũ bùn đứng dậy thoát nghèo trong thời điểm này. Bạn không còn loay hoay trong khó khăn mà có thể vượt lên đổi đời. Trong công việc, bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Không còn vướng vào chuyện khó khăn hay trở ngại nào.

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Hợi là con giáp may mắn tiền bạc thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn có thể tìm được một nửa như ý, tâm đầu ý hợp với mình. Bạn cầu được ước thấy nên chuyện tình cảm, công việc vô cùng vượng sắc. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc, đón tình trong thời điểm này.

Tuổi Sửu

Sửu được quý nhân bám gót, hễ bước ra đường là nhận được lộc lớn từ trên trời rơi xuống. Nhờ sự nhạy bén của bản thân, Sửu gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn. Bạn dựa vào thực lực của mình để tìm kiếm nhiều cơ hội thăng tiến, vì vậy được khen ngợi hết lời.

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Sửu gặt hái được khá nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu siêng năng, chăm chỉ nên làm gì cũng sẽ thành công. Hãy chuẩn bị túi lớn để chứa lộc lá trời ban. Bên cạnh đó người độc thân cũng nên mở lòng hơn để đón nhận người tâm đầu ý hợp với mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, có nhiều cơ hội thăng tiến tốt nên tinh thần cũng vui vẻ hơn. Những khó khăn trước đây của bạn cũng đã được gỡ bỏ, không còn gặp bất cứ trở ngại lớn nào trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Vì vậy hãy yên tâm thực hiện những dự định riêng của mình trong thời điểm này để có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, nhanh nhẹn kèm với sự tinh tế nên đạt được nhiều thành quả tốt trong công việc. Những việc bạn được giao đều hoàn thành đúng thời hạn, không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào quá lớn. Những vấn đề bạn gặp trong thời điểm này cũng nhanh chóng được giải quyết mà không gặp bất cứ biến cố nào.

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Mùi có tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mùi nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng làm đối phương cảm thấy tổn thương. Bạn đừng khiến mối quan hệ của mình lâm vào tình cảnh chán ghét lẫn nhau. Nếu có khúc mắc gì cứ thẳng thắn, đừng im lặng mà làm hỏng một mối quan hệ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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