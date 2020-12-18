4 con giáp khổ trước sướng sau, còn trẻ lận đận nhưng về già phất lên đổi đời

Tâm linh - Tử vi 18/12/2020 08:00

Dưới đây là những con giáp giàu có, thời trẻ có cuộc sống lận đận nhưng về già phất lên đổi đời, giàu sang ngút trời khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ thời trẻ khá vất vả, lận đận vì thiếu tiền thiếu bạc. Nhưng khi về già, cuộc sống của bạn sẽ sang một trang mới. Những khó khăn đã qua đi, bạn tha hồ tận hưởng sự giàu có, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

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Tỵ là con giáp giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, bạn thường gặp khó khăn trong công việc, làm một hỏng mười nên bị cấp trên khiển trách. Thậm chí còn đổi việc khắp nơi khiến vận trình lao đao, mệt mỏi. Nhưng khi đến tuổi trung niên, bạn sẽ đổi vận, đổi đời, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp giàu có, hưởng trọn phúc lộc trời ban khi về già. Khi còn trẻ, bạn đổi nhiều việc, thu nhập không ổn định, bị kẻ xấu hãm hại, cản đường. Thậm chí còn gặp phải nhiều mối nhân duyên không như ý khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Nhưng đừng lo lắng, khi về già, bạn sẽ hưởng vinh hoa phú quý, không còn gặp chuyện buồn.

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Dậu hưởng phúc lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở độ tuổi trung niên, bạn sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, làm một hưởng mười. Thời điểm này, bạn được giữ chức vụ khá cao, thu nhập ổn định, hôn nhân cũng khá hạnh phúc. Thế nên thời điểm hiện tại có phần khó khăn cũng đừng nản lòng, hãy nỗ lực hết sức rồi bạn sẽ có được cuộc sống bình yên.

Tuổi Hợi

Vận tài lộc của Hợi khi còn trẻ tuổi khá lận đận, thiếu trước hụt sau phải vay mượn khắp nơi. Bạn đầu tư làm ăn cũng gặp khá nhiều rắc rối, tiền mất tật mang. Nhưng khi ở độ tuổi trung niên, vận trình của bạn sẽ thay đổi chóng mặt. Những khó khăn trước đây đã không còn, bạn bắt đầu bước vào thời kỳ đỉnh cao hoàng kim, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

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Hợi có vận tài lộc vô cùng bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy chăm chỉ và nắm bắt thời cơ để làm giàu. Thời điểm hiện tại có khó khăn cũng chỉ là thử thách giúp bạn trưởng thành hơn. Khi vượt qua rồi, bạn sẽ hưởng được lộc lớn, tha hồ tiêu hoài không hết.

Tuổi Mão

Đường tài vận khi còn trẻ của bạn khá kém, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không dư dả được gì. Sự nghiệp của bạn cũng khá lận đận, bấp bênh không ổn định. Nhưng yên tâm đến độ tuổi trung niên, bạn sẽ tha hồ hưởng lộc trời ban, nằm không cũng có tiền đổ về tiêu không hết. Thời điểm này, bạn sẽ là con giáp giàu có nhất, không ai có thể sánh kịp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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