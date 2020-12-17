Trong tuần mới này, 3 con giáp tài vận cực tốt, tiền bạc quấn thân tha hồ tiêu Tết

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ mang mệnh phú quý trong tuần mới. Vận tài lộc của bạn cực tốt, làm một được mười, tiền bạc quấn thân rủng rỉnh tiêu xài Tết. Những khó khăn trong công việc đã qua đi, bạn chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui lớn. Nhất là về vấn đề tiền bạc, có thể bạn sẽ nhận được khối tài sản lớn, lộc lá đổ về tiêu hoài không hết.

Trong tuần mới này, bạn không còn lo lắng bất cứ chuyện gì về tiền bạc. Hãy đợi chờ tin tốt lành đến với mình. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc ngoài mong đợi. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận hơn.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn nhất trong thời điểm khi bước sang tuần mới. Tiền bạc thi nhau đổ về giúp bạn đổi đời, vận trình vô cùng vượng sắc. Những người tuổi Mùi tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, tiền bạc chạm đỉnh đỏ rực. Thần Tài thường xuyên gõ cửa nên vận tài chính của bạn cứ hết rồi lại đầy, không còn sợ bất cứ ai cướp công cướp sức của mình.

Mùi kiếm được số tiền khủng nhất trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Mùi độc thân cũng nhận được khá nhiều tin vui. Bạn sẽ tìm được duyên lành như ý, cả hai tâm đầu ý hợp nên mối quan hệ sẽ lâu dài. Người có gia đình, người yêu, có nhiều thời gian dành cho một nửa của mình nên mối quan hệ khá tốt.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giàu có, nên tận dụng cơ hội này để phát triển thật tốt trong công việc. Bạn tha hồ phát huy tài năng của mình khiến nhiều người nể phục sát đất. Nhất là những người đã từng hãm hại bạn, họ sẽ tâm phục khẩu phục.

Mão là con giáp giàu có hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này cực tốt, vận tiền tài rủng rỉnh tha hồ tiêu Tết. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán và không còn vướng phải bất cứ chuyện buồn nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm