Tử vi 2021 Tân Sửu: 5 con giáp đón lộc đầu năm, giàu có giữa năm và thành đại gia cuối năm

Tâm linh - Tử vi 20/12/2020 07:00

Dưới đây là những con giáp may mắn nhất trong 2021, đón lộc lớn đầu năm, giàu có giữa năm và trở thành đại gia cuối năm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn đón lộc cực lớn đầu năm. Giữa năm, bạn hốt hết lộc trời ban, tiền bạc chạm đỉnh, đỏ chót vươn lên không ngừng. Cuối năm bỗng trở thành đại gia lúc nào không hay khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

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Thìn là con giáp may mắn, tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Năm cũ có thể gặp nhiều chuyện buồn, thất thoát tiền bạc nhưng khi bước sang năm mới, vận trình của bạn sẽ vô cùng vượng sắc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu hoài không hết. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về công việc, tài chính trong thời điểm này. Những dự định của bạn đều gặt hái được nhiều thành tựu.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp may mắn đón lộc lớn từ đầu năm đến cuối năm. Tài vận của bạn khá tốt, gặt hái được lộc cực khủng khiến dân tình ganh tỵ ra mặt. Bạn có tinh thần làm việc tốt nên mọi sự đều thuận lợi, hanh thông.

Trong công việc, bạn nhận được khá nhiều tin vui của về tiền bạc, được khen ngợi hết lời về ý tưởng sáng tạo. Đồng nghiệp không còn làm khó dễ hay tìm cách hãm hại bạn. Trong chuyện tình cảm, Thân cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giỏi giang, bản lĩnh có thể trở thành đại gia khét tiếng. Đầu năm mới, bạn tha hồ hưởng lộc lớn trời ban, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, lúc nào tiền cũng rủng rỉnh trong túi. Đến giữa năm, vận trình của bạn cũng ngày càng phất lên, công danh sáng chói.

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Hợi gặt hái lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ quý nhân giúp đỡ nên bạn gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn. Những dự định bạn ấp ủ bao lâu nay đều đã được hoàn thành xuất sắc nên không còn bị làm khó làm dễ. Nói chung bạn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, thảnh thơi đếm lộc trong thời điểm vàng kim này.

Tuổi Mão

Mão là con giáp biết hưởng thụ, làm được chơi được. Vì vậy mà cuộc sống của bạn lúc nào cũng vui tươi, ít khi gặp biến cố hay chuyện buồn gì kéo dài dai dẳng. Những người tuổi Mão có cuộc sống khá tốt, tiền bạc đều chạm đỉnh, tiêu hoài không hết trong năm mới.

Năm cũ, bạn vướng nhiều chuyện buồn, thậm chí còn dính tới kiện tụng khiến vận trình vô cùng lao đao. Năm mới, mọi vận xui của bạn sẽ vượt qua, không còn gặp phải bất cứ kẻ xấu nào tìm cách hãm hại, cản đường mình.

Tuổi Sửu

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Sửu tha hồ hưởng thụ lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Sửu đạt được khá nhiều thành tựu trong năm mới. Đây là thời điểm bạn gặt hái thành công, tha hồ tiêu tiền, đếm tiền mỏi tay không lo nghĩ. Trong công việc, bạn không còn gặp phải nhiều áp lực mà chỉ đón nhận nhiều tin vui. Nhất là về đường tiền bạc, tha hồ tiêu chẳng sợ thất thoát, thiếu trước hụt sau như thời gian trước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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