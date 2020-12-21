Dự đoán 50 ngày tới, những con giáp ‘làm chơi hưởng thiệt’, gác chân lên ghế đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 21/12/2020 15:43

Dưới đây là những con giáp may mắn “làm chơi hưởng thiệt”, ung dung hưởng lộc đếm tiền mỏi tay, được Thần Tài yêu thương hết mực trong 50 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ chỉ cần ngồi không đếm tiền, làm sương sương cũng hưởng vinh hoa phú quý. 50 ngày tới, bạn được Thần Tài ưu ái cực độ, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn được cấp trên nhìn nhận rõ tài năng nên ưu ái cho giữ chức vụ lớn.

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Ngọ là con giáp may mắn, thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh, sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng, không cần làm nhiều cũng có lộc trời ban. Thời điểm này, bạn chỉ cần gác chân lên ghế mà đếm tiền, ung dung tiêu tiền không lo nghĩ. Bạn có khả năng kinh doanh buôn bán, thế nên hãy tận dụng để kinh doanh thứ gì đó trong thời điểm may mắn ngút trời này.

Tuổi Dậu

Theo tử vi mới nhất, Dậu là con giáp may mắn, tiền tiêu hoài không hết. Bạn bứt phá thăng tiến nhanh như chớp, tận dụng cơ hội lớn để kiếm tiền. Những người tuổi Dậu gặt hái được khá nhiều thành tựu lớn, dễ dàng vượt qua những khó khăn.

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Dậu vượt qua khó khăn, thử thách trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, bạn đối diện với nhiều thử thách lớn. Khi vượt qua được giai đoạn này, bạn sẽ được công nhận. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời điểm vàng kim.

Tuổi Dần

Trong giai đoạn hoàng kim, Dần là con giáp giàu có, hốt hết lộc của thiên hạ mà không cần nhờ vả bất cứ ai. Những việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên đánh giá cao về tài năng lẫn công sức của bạn trong 50 ngày tới. Bạn làm gì cũng thành công, tạo được nhiều sự tin tưởng cho cấp trên. Nhờ vậy mà bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết.

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Dần có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Dần độc thân cũng tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn, không còn mâu thuẫn, xung đột như thời gian trước đây.

Tuổi Tý

Tý có nhiều bước phát triển trong công việc, vận tiền tài tăng chạm đỉnh. Bạn có không ít cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Thời điểm này, nguồn thu nhập của bạn tăng lên chạm đỉnh, tiền bạc đổ về đều đặn tiêu hoài không hết. Bạn từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng nên không lo túng thiếu tiền bạc. Dù có gặp khó khăn cũng vượt qua vì được Thần Tài, quý nhân nâng đỡ hết sức.

Trong thời điểm vàng kim này, bạn sẽ không còn lo lắng bất cứ khó khăn gì đến với mình. Hãy ung dung đếm tiền, thảnh thơi hái lộc trời ban.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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