10 ngày tới: 4 con giáp này được sao Hoàng Vương ‘chiếu tướng’, tiền ồ ạt đổ về như nước

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên tiền bạc đổ về ồ ạt. Trong công việc, bạn có được cơ hội thể hiện tài năng, mọi việc được giao đều vượng sắc, thành công.

Bạn được quý nhân phù trợ nên con đường tài lộc vô cùng vượng sắc, muốn gì được nấy. Không những vậy, bạn còn có cơ hội thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết. Những việc này giúp bạn có nhiều niềm vui và động lực hơn trong cuộc sống.

Thìn nên chuẩn bị tinh thần tiếp nhận công việc quan trọng mà cấp trên giao cho trong thời điểm này. Tuy nhiên cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Dù có thành công cũng đừng kiêu ngạo kẻo người khác xa lánh, không dám đến gần.

Tuổi Mão

Mão có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, tiếp nhận nhiều công việc mới giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn. Những khó khăn trước đây đã không còn nên bạn tha hồ thăng quan tiến chức. Những dự định của bạn sẽ được thực hiện, chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban. Trong công việc, bạn nên tập trung vào những việc được giao. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận duyên lành như ý.

Tuổi Thân

Thân là con giáp giàu có, hốt hết lộc lá trời ban mà không sợ ai cản đường. Trong thời gian này, bản mệnh dễ dàng có được nhiều cơ hội thăng tiến, lương thưởng tăng đều. Bạn có đầu óc khá nhạy bén nên làm gì cũng đạt được thành công vang dội, tha hồ thể hiện tài năng của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế, người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận hơn.

Tuổi Tý

Tý phát tài phát lộc cực lớn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tý được quý nhân nâng đỡ nên phát tài phát lộc cực lớn. Những dự án bạn phụ trách trong thời điểm này được thực hiện suôn sẻ, không phát sinh bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chớp lấy cơ hội tốt để thay vận đổi đời giúp công việc thăng hoa, chạm đỉnh hơn.

Những người tuổi Tý độc thân nên mở lòng để đón nhận tình yêu. Những người tuổi Tý có gia đình nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với kẻ thứ ba. Hãy bình tĩnh để giải quyết những rắc rối trong mối quan hệ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm