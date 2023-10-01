Từ đây đến 10/10/2023: 3 con giáp bất ngờ đổi vận phát tài, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Tử vi ngày 10/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay suôn sẻ trong mọi việc bạn làm.

Tình cảm: Hôm nay bạn có nhiều lần gặp gỡ người thầm thương trộm nhớ.

Công việc: Người tuổi Dần rất nóng tính, nên công việc yêu cầu phải chỉn chu hoàn toàn, bạn làm việc rất nghiêm túc.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính đạt hiệu quả, luôn cố gắng hoàn thiện mục tiêu kinh tế bản thân đề ra.

Sức khỏe: Duy trì những bữa ăn đều đặn, để dạ dày không còn đau hay khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có quý nhân che chở, giúp đỡ nên người tuổi Mão trong tháng 10 khá vượng.

Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.

Vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 10/10/2023, tuổi Tỵ sẽ bất lợi trong công việc. Bản mệnh có năng lực hành động, biết cách làm việc nhưng hơi nóng tính, bộp chộp nên dễ vấp phải lỗi sai không đáng. Nay đi làm có muộn giờ thì cũng đừng lái xe vội vàng kẻo rước họa vào thân.

May mắn mặt tiền bạc rất khởi sắc. Con giáp này sống bằng tiền của chính mình làm ra, tuy cực chút nhưng an lòng, chẳng ai nói được mình. Tuổi Tỵ kiếm tiền này sống tự lập quen rồi nên cũng chẳng lo thiếu, cứ cày cuốc bằng công việc chính thì tiền sẽ vào đều.

Vận trình tình cảm sóng gió trong ngày. Những người có đôi nếu muốn tránh tranh cãi vô bổ thì việc sẵn sàng thỏa hiệp là rất cần thiết. Người độc thân mạnh dạn lên, dùng một hành động lãng mạn là sẽ mang lại khởi đầu tốt đẹp cho một mối quan hệ mới.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.