Từ 9 giờ sáng thứ Tư ngày 4/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 03/01/2023 16:05

Kể từ 9 giờ thứ Tư ngày 4/1, những con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa cả tiền lẫn tình

Tuổi Thìn

Trong cuộc sống người tuổi Thìn có hướng đi riêng trong việc phát triển bản thân. Con giáp này linh hoạt, có tài hùng biện, có kỹ năng diễn đạt tốt. Bản mệnh sống thực tế, không mơ mộng viển vông và là con giáp thực tế nhất trong 12 con giáp.

Từ 9 giờ sáng thứ Tư ngày 4/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Con giáp này thông minh, có năng lực, biết tạo nên nghiệp lớn khiến mọi người nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, nhiều người tuổi Thìn được dự báo là có số giàu sang, trong tay nắm quyền lực vào đúng 9 giờ ngày mai (4/1). Con giáp này thông minh, có năng lực, biết tạo nên nghiệp lớn khiến mọi người nể phục. Bản mệnh có sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định nên nắm chắc thành công trong tay.

Với tài năng vốn có lại được sự trợ giúp của quý nhân, trong thời gian tới, con giáp này có vận trình tốt đẹp, tài lộc ngày càng thăng hoa. Đây là thời điểm lý tưởng để những người cầm tinh con Rồng thể hiện năng lực của mình. Bản mệnh có thể dẫn đầu xu hướng, đưa ra những ý tưởng táo bạo và được cấp trên, đồng nghiệp hưởng ứng.

Tuổi Sửu

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này luôn bao dung, thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Từ 9 giờ sáng thứ Tư ngày 4/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Thời điểm này là khoảng thời gian tốt để người tuổi Sửu hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Từ 9 giờ thứ Tư ngày 4/1, vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách bản mệnh cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời gian này này, người cầm tinh con Trâu có năng lượng lạc quan, tích cực. Thời điểm này là khoảng thời gian tốt để người tuổi Sửu hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Con giáp này có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. 

Tuổi Tý 

Trong số 12 con giáp, chuột được chọn và con vật tiên phong. Những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo, quản lí rất tốt, đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong tập thể. Con giáp này sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Bản mệnh rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp.

Từ 9 giờ sáng thứ Tư ngày 4/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ 9 giờ ngày mai (4/1), những người tuổi Tý sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Thần Tài ở bên giúp những chú Chuột có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập. Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được. 

Về sự nghiệp, nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, con giáp tuổi Tý nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho con giáp này những cơ hội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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