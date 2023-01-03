Sau hôm nay (3/1), 'thời tới đỡ không kịp', 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, cơ hội cao trúng được quả đậm, làm gì cũng chạm đến thành công

Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho là quan niệm sống của con giáp tuổi Sửu. Người tuổi này không bao giờ ngồi một chỗ chờ vàng rơi trúng đầu. Bản mệnh không ngừng tìm cơ hội đổi đời, tạo dựng cuộc sống sung túc.

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Sửu thường rất chăm chỉ, Bản mệnh luôn siêng năng, nỗ lực, cố gắng để gặt thành công. Con giáp này sống thực tế, không mơ mộng.

Sau hôm nay (3/1), những người tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Sau hôm nay (3/1), những người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp cho đến tình duyên. Khổ tận, cam lai, con giáp này có thể đạt được thành công vang dội.

Trong thời gian tới, bản mệnh không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, con giáp này sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, bản mệnh không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho những người tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời con giáp này sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, việc người tuổi này càng thăng hoa mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi trời sinh thông minh, tinh tế và rất can trường. Đối với con giáp này sinh ra trong gia đình như thế nào không quan trọng bằng việc bản mệnh sống và làm được những việc có ích cho đời.

Người tuổi này là những người dám nghĩ dám làm, dám liều lĩnh và dấn thân để hiện thực hóa ước mơ của mình. Một khi đã theo đuổi đam mê, con giáp này sẽ không ca thán, than vãn nửa lời. Những người cầm tinh con Dê nhờ sự chăm chỉ, có nhiều trải nghiệm nên sau hôm nay (3/1), vận trình của bản mệnh càng giàu sang, sung túc, cuộc sống hạnh phúc đong đầy.

Một khi đã theo đuổi đam mê, con giáp này sẽ không ca thán, than vãn nửa lời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.