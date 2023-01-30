Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 31/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', top 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/01/2023 13:09

Kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 31/1, những con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa cả tiền lẫn tình

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, bản mệnh luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Con giáp này dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 31/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', top 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 1
Nhờ mọi việc thuận lợi mà con giáp này hứa hẹn có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 31/1, con giáp tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh hơn, vận may cũng tăng đều theo. Nhờ mọi việc thuận lợi mà con giáp này hứa hẹn có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Thời gian tới, những người tuổi Tý dù là người người độc thân sẽ dễ tìm được 1 nửa phù hợp. Với những người tuổi Tý đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm phần khấm khá giàu có. Đặc biệt, bản mệnh còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn. Con giáp này dù có gặp khó khăn gì thì trong thời gian này cũng sẽ vượt qua dễ dàng, trở thành giàu có.

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 31/1, người tuổi Dậu vô cũng rất may mắn. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên không gặp phải bất cứ vận hạn nào. Ngược lại may mắn còn tăng lên bội phần.

Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 31/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', top 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 2
Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi mà nếu như bản mệnh biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc. Không chỉ có tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên yên ấm, hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.

Nếu như chăm chỉ hơn nữa thì người tuổi Dậu sẽ đạt được kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi mà nếu như bản mệnh biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập chóng mặt. Người tuổi này sẽ được xem xét tăng lương, may mắn gõ cửa, không còn lo lắng vấn đề tiền bạc nhiều như trước.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự báo, kể từ 9 giờ thứ Ba ngày 31/1, người tuổi Thân có sự nghiệp đa màu sắc. Thiên Ấn đem tới khả năng quan sát nhạy bén đi cùng năng lực xử lý vấn đề nhanh gọn. Công việc nhờ sự nhạy bén của bản mệnh mà luôn được giải quyết trôi chảy. 

Từ 9 giờ sáng thứ Ba ngày 31/1/2023, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', top 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý - Ảnh 3
Vận tài lộc của con giáp này được nhờ vả rất nhiều từ Thiên Ấn vượng địa. Bản mệnh là người có khả năng cảm thụ cao, năng lực kiếm tiền nhờ vậy mà có thêm nhiều cơ hội mới - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, quý nhân Chính Ấn che chở mang tới trí thông minh tuyệt đỉnh. Là người coi trọng danh dự, vinh hoa nên thời gian tới người cầm tinh con khỉ khá chú trọng trong việc chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Vận tài lộc của con giáp này được nhờ vả rất nhiều từ Thiên Ấn vượng địa. Bản mệnh là người có khả năng cảm thụ cao, năng lực kiếm tiền nhờ vậy mà có thêm nhiều cơ hội mới. 

Lúc này, tình cảm của bản mệnh và người ấy trở nên thân thiết. Sự nhạy cảm của Thiên Ấn khiến cho người tuổi Thân trở nên biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Người độc thân thì hấp dẫn hơn trong mắt người khác phái nhờ trí thông minh, hoạt bát. Người có gia đình thì tự mình tạo thêm không khí ấm cúng, yêu thương cùng với mọi người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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