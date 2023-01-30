Kể từ ngày mai (31/1), 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc chạy bon bon về túi, dễ nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá

Tâm linh - Tử vi 30/01/2023 08:57

Kể từ ngày mai (31/1), 3 con giáp may mắn đón đại hồng phước, đổi vận, mọi sự lên hương. Đây là một tin vui cho những người đã trải qua khoảng thời gian trước không mấy tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho hay, kể từ ngày mai (31/1), công việc làm ăn của người tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, con giáp này được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn sẽ có nhiều bội thu.

Kể từ ngày mai (31/1), 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc chạy bon bon về túi, dễ nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 1
Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, con giáp này có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên những chú Rồng có thể đón lộc sáng sớm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, con giáp này có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Thìn sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Con giáp này có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Dậu thường rất chăm chỉ, Bản mệnh luôn siêng năng, nỗ lực, cố gắng để gặt thành công. Con giáp này sống thực tế, không mơ mộng.

Kể từ ngày mai (31/1), 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc chạy bon bon về túi, dễ nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 2
Người tuổi này không bao giờ ngồi một chỗ chờ vàng rơi trúng đầu. Bản mệnh không ngừng tìm cơ hội đổi đời, tạo dựng cuộc sống sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho là quan niệm sống của con giáp tuổi Dậu. Người tuổi này không bao giờ ngồi một chỗ chờ vàng rơi trúng đầu. Bản mệnh không ngừng tìm cơ hội đổi đời, tạo dựng cuộc sống sung túc.

Kể từ ngày mai (31/1), những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp cho đến tình duyên. Khổ tận, cam lai, con giáp này có thể đạt được thành công vang dội.

Tuổi Mão

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Con giáp này là người hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, bản mệnh luôn tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Kể từ ngày mai (31/1), 3 con giáp may mắn có tài vận tăng vọt, tài lộc chạy bon bon về túi, dễ nắm trong tay tiền tỷ, mua nhà to, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 3
Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

 

Kể từ ngày mai (31/1), hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, bản mệnh cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong thời gian tới,  con giáp này dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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